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    Економіка та фінанси

    У Чернівецькій області збільшується кількість користувачів газом

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    У Чернівецькій області збільшується кількість користувачів газом

    З початку року новими клієнтами ТОВ «Чернівцігаз Збут» стали майже 600 буковинців

    За 9 місяців 2019 року ще 536 жителі Чернівецької області обрали своїм постачальником ТОВ «Чернівцігаз Збут».

    Наразі загальна кількість побутових споживачів газу Чернівецької області становить понад 233,2 тис., левова частка яких – клієнти з обласного центру та найбільших міст області.

    «З-поміж усіх видів палива буковинці все ж таки віддають перевагу природному газу як найдоступнішому та екологічному енергоносієві. Наразі більша частина поставок газу «Чернівцігаз Збуту» припадає на побутових споживачів. Ця категорія є найбільш затратною, адже вимагає значних фінансових та людських ресурсів», - зазначає директор «Чернівцігаз Збуту» Катерина Параска.

    Найактивніше кількість клієнтів «Чернівцігаз Збуту» зростає в обласному центрі та Новоселицькому районі.

    Більшість нових підключень до газової мережі проведено в Чернівцях – 409 городян отримали доступ до енергоносія.

    Таке збільшення пов`язане із завершенням новобудов.  У всіх інших районах області зареєстровано всього до десятка нових користувачів газу.

    газ Чернівецька область
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