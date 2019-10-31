На Київщині вибух газу зруйнував будинок (фото)



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Внаслідок вибиху сталося руйнування будинку Фото: ДСНС

Внаслідок вибуху постраждала одна особа

У четвер, 31 жовтня, на світанку в с. Лишня Макарівського району Київщини стався спалах газу в приватному житловому будинку. Повідомлення про вибух надійшло до оперативно-диспетчерської служби Макарівського району о 05:40.

До місця події було направлено рятувальників 32-ї ДПРЧ смт Макарів та 50-ДПРП с. Бишів.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області, по прибуттю до місця рятувальниками було встановлено, що внаслідок експлуатації газового котла відбувся спалах газоповітряної суміші без послідуючого горіння.

Внаслідок вибуху відбулося руйнування елементів конструкції будівлі, постраждала одна особа, 1954 року народження. ЇЇ доставлено до Макарівської ЦРЛ з термічними опіками різного ступеню.

На місці події знаходяться співробітники ДСНС, газової служби та Національної поліції.

Як повідомлялося, 29 жовтня у селі Богдан Рахівського району Закарпатської області згорів будинок місцевої греко-католицької громади. Осередком загоряння стала котельня, яка знаходилася в будинку, де проживала родина священника.

Нагадаємо, у понеділок ввечері у Дніпрі стався потужний вибух в районі промзони на вулиці Байкальській, після чого виникла сильна пожежа. Вибух на маслоекстракційному заводі «Потоки» в Дніпрі був такої потужності, що в результаті рознесло дах і стіни залізобетонної будівлі.

За даними ДСНС, внаслідок вибуху на заводі зруйновано складську будівлю на площі близько 4200 кв. м.