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    Економіка та фінанси

    Мережа супермаркетів АТБ оголосила про підвищення цін на 25%

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    Мережа супермаркетів АТБ оголосила про підвищення цін на 25%

    Постачальники заявили про підвищення цін на 5-25% через подорожчання сировини і палива

    Мережа супермаркетів АТБ оголосила про підвищення цін. Таке рішення в компанії пояснюють тим, що більшість постачальників заявили про підвищення цін на товари на 5-25% через подорожчання сировини і палива.

    Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на пресслужбу компанії.

    «Ціноутворення в магазинах мережі АТБ безпосередньо залежить від власних відпускних цін постачальників і виробників товарів. Безумовно ціна на газ, бензин і дизельне паливо є суттєвою складовою витрат кожного підприємства. На поточний момент практично всі постачальники, з якими співпрацює компанія «АТБ-Маркет», заявили про підвищення цін на продукцію в рамках від 5% до 25%», – говориться в повідомленні пресслужби.

    При цьому в пресслужбі зазначають, що підвищення цін залежить не тільки від цін на паливо, а й від істотного зростання вартості сировинних товарів (цукру, борошна, соняшникової олії і т.п.).

    На даний момент компанія «АТБ-Маркет» проводить переговори з постачальниками товарів для мінімального підвищення цін на товари.

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    Теги: економіка ціни магазин
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