Біткоїн продовжує своє падіння, – аналітики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віртуальна монета втратила близько 20% своєї вартості

За останній тиждень віртуальна монета біткоїн подешевшала на 20% і опустилася до рівня 7577 доларів, – найнижчий показник з червня 2019 року. Деякі експерти вважають, що перша криптовалюта ризикує впасти до позначки в 4000 доларів

Про це повідомляє видання logincasino.

Аналітики назвали безліч причин, за якими біткоїн втратив близько 20% своєї вартості. Наприклад, слабкий прийом перших ф’ючерсних контрактів на біткоїни, які були запропоновані платформою Bakkt компанії Intercontinental Exchange Inc.

Інші бачать причину в тому, що Комісія з цінних паперів і бірж США відкладає ухвалення рішення про біткоїн. Також кажуть, що закінчення строків ф’ючерсних контрактів CME, яке має відбутися на цьому тижні, викликає волатильність ринку.

Оскільки обсяги цих контрактів були на цьому тижні особливо високими, закриття поточного місяця може бути вкрай волатильним, пише старший аналітик ринку торгової платформи eToro Мати Грінспен в примітці за контрактами CME.

У свою чергу, аналітик Bloomberg Intelligence Джеймс Сейффарт вважає, що біткоіни-ETF навряд чи з’явиться на американських біржах в 2019 році.

Криптовалюта – віртуальні «гроші». Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країн світу. Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Нагадаємо, суд у Флоріді зобов’язав австралійця Крейга Райта, який є одним з можливих творців біткоїнів, виплатити родичам його покійного бізнес-партнера Дейва Клеймана 410 тис. біткоїнів, що еквівалентно $4 млрд.