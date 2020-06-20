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    Економіка та фінанси

    Митниця у травні не виконала план з доходів на близько 3 млрд грн

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    <p>Митниця не виконала план з доходів на майже 3 мільярди гривень</p> - Митниця у травні не виконала план з доходів на близько 3 млрд грн

    Митниця не виконала план з доходів на майже 3 мільярди гривень

    У Мінфіні хочуть збільшити доходи митниці на 15-20%

    Державна митна служба не виконала план з доходів на майже 3 мільярди гривень. При цьому в Міністерстві фінансів очікують збільшення доходів митниці на 15-20%. Про це в інтерв'ю Mind повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

    «Нинішній рівень доходів на митниці не є достатнім. Ми не виконали план у травні - близько 3 млрд грн, але робота йде. Наші очікування - підвищити доходи митниці на 15-20%", - сказав Марченко.

    Міністр обіцяв виправити  велике недоопрацювання в роботі фіскальних органів .«Ми днями представили проект Стратегії Мінфіну з робочою назвою «Самодостатність» (Graduate from IMF), де більш докладно описуємо ці та інші заходи. Загалом документ складається з п’яти напрямків. Серед них: ефективні бюджетні видатки, податкове стимулювання економіки, зважена фінансова і боргова політика, якісні кадри і діджиталізація, а також  детінізація», – розповів Марченко.

    В Мінфіні називають боротьбу з контрабандою та ліквідацію тіньових схем, основним пріоритетом для збільшення доходів до держбюджету.

    Нагадаємо, раніше повідомляли, що у травні митниці виконали план із наповнення бюджету лише на 85,2% . Було перераховано до бюджету 27 млрд грн
    митниця Мінфін Державна митна служба Сергій Марченко
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