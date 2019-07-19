НАБУ проводить обшук в ICU, в компанії говорять про політичний тиск



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Подібні дії правоохоронних органів не сприяють поліпшенню інвестиційного клімату в країні і довіри до їх діяльності - ICU

В ICU вважають причиною політичного тиску невдоволення нинішньої влади і її оточення реформами, проведеними їхніми попередниками

Інвестиційна компанія ICU заявляє про активізацію політичного тиску на групу. Про це стало відомо з заяви компанії.

У компанії стверджують, що незважаючи на те, що раніше ICU повністю задовольнила всі запити НАБУ на надання інформації в рамках кримінального провадження щодо посадових осіб НКРЕКП за фактом можливого порушення, №52017000000000209 від 24.03.2017, в даний час в офісі ICU проходить обшук.

«Як законослухняна компанія, ICU надавала повне сприяння правоохоронцям, в черговий раз надавши всі витребувані документи. Претензій з боку правоохоронних органів щодо даних угод в компанію не надходило», - повідомляють в компанії.

Група працює в штатному режимі, а поточний обшук розцінює не інакше як спробу чинити на неї тиск, який має явний політичний контекст. Причиною цього тиску ICU бачить невдоволення нинішньої влади і її оточення реформами, проведеними їхніми попередниками, деякі з яких раніше працювали в ICU.

«У даному випадку ICU потерпає від збитків, оскільки є суб'єктом економічної діяльності та не має жодного відношення до політичних процесів в країні. Подібні дії правоохоронних органів не сприяють поліпшенню інвестиційного клімату в країні і довіри до їх діяльності», - заявляють у компанії.

Адвокат Ірина Одинець стверджує, що з початку слідства детективи провели 21 виїмку документів, а обшуки проходять регулярно, останній був у червні у членів Комісії.

«Все, що можна було знайти - вже давно знайшли. Інше питання, що те, що знайшли не підтверджує припущень детективів. Я представляю інтереси НКРЕКП, і комісія з першого дня добровільно направлених їм всі документи за списком. За весь цей час нічого, що б вказувало на зловживання службовим становищем не знайдено. І вже тим більше, нічого не знайдено, що б вказувало на отримання неправомірної вигоди, що є невід'ємною складовою при доказі обвинувачення, пов'язаного із зловживанням службовим становищем», - написала вона на своїй сторінці у Фейсбук.

Одинець наголосила, що дії НАБУ захист розцінює виключно як політичне переслідування, адже перша особа НАБУ дозволяє собі публічно, ще з 2017 року до завершення слідства та передачі справи до суду, заявляти про незаконність формули.

«При цьому називати обсяг збитків в 15 млрд грн без будь-яких обґрунтувань і вказівок, звідки взята саме така цифра. Детективи постійно дають запити - не тільки нам, але і учасникам ринку. Робиться це лише для того, щоб не довести до закриття справи. Якщо вони два місяці не будуть вчиняти дій в рамках кримінального провадження, доведеться або закривати справу чи показувати результати. Після того, як президент публічно розкритикував формулу, НАБУ імітує бурхливу діяльність у справі», - підкреслила вона.

Як повідомлялося, НАБУ проводить обшуки у справі «Роттердам+».