Борги в енергетиці заважають залученню інвестицій у галузь – нардеп

Перед «Укренерго» сформувався борг державних та комунальних підприємств, яких заборонено відключати від електропостачання

За рік борги перед «зеленою» генерацією зросли у три рази до 31 млрд грн – член енергокомітету

Борги в енергетичній галузі України призводять до того, що роблять її непривабливою для інвесторів. Про це у своїй колонці написав народний депутат та член парламентського комітету з питань енергетики Андрій Жупанин.

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«Говорячи про рівень розрахунків на ринку електричної енергії, хочеться назвати його «ринком електричних боргів», де всі боргують всім. До прикладу, станом на листопад 2023, учасники ринку винні «Укренерго» близько 60 млрд гривень», – написав він.

Зокрема перед «Укренерго» сформувався борг державних та комунальних підприємств, яких заборонено відключати від електропостачання. Їх борг зріс понад три рази до 10 млрд грн. Нардеп підкреслив, що в свою чергу «Укренерго» боргує учасникам ринку 50 млрд гривень, з яких 31 млрд – перед «Гарантованим покупцем» для розрахунків останнього з виробниками електроенергії за «зеленим» тарифом.

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За рік цей борг зріс майже в три рази. Водночас борг учасників ринку за послугу «Укренерго» з передачі електроенергії виріс майже в 2 рази (з 12 до 21 млрд гривень), борг постачальників універсальних послуг по тарифу на передачу зріс у 34 рази (з 364 млн до 12,4 млрд гривень), а борг учасників балансуючого ринку електроенергії перед «Укренерго зріс у півтора рази (з 20 до 30 млрд гривень) Нардеп наголосив, що така ситуація з боргами негативно впливає на інвестиційну привабливість енергетичного сектору України.

«Будь-який інвестор, думаючи про інвестиції кратні мільйонам або десяткам мільйонів доларів, розраховує модель повернення вкладених коштів. В умовах боргів «всіх перед всіма» цю модель розрахувати практично неможливо», – пояснив Жупанин.

Нардеп зауважив, що наразі першочерговим завданням в енергетиці має стати погашення боргів у галузі.

Напередодні голова правління Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що найближчими тижнями компанія буде відключати боржників, які споживають електроенергію на балансуючому ринку та не сплачують за неї.