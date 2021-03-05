Стало відомо, скільки дніпряни заборгували за доставку газу

Майже 34 тисячі клієнтів АТ «Дніпрогаз» жодного разу не сплатили за розподіл газу

Заборгованість клієнтів «Дніпрогазу» за розподіл блакитного палива станом на 1 березня складає 17 млн грн. За надані компанією послуги з початку року не сплатили більше 88 тисяч споживачів газу Дніпра та Дніпровського району.

Борги дніпрян за послуги з розподілу природного газу у січні-лютому поточного року сягнули 17 млн грн. Не дивлячись на те, що розділення платіжок за газ та його доставку відбулось понад рік тому, майже 34 тисячі клієнтів АТ «Дніпрогаз» жодного разу не сплатили за розподіл енергоресурсу. Так, з січня 2020 року кожен дванадцятий платіж за доставку газу у Дніпрі лишається несплаченим. Такі споживачі заборгували газорозподільній компанії більше 6 млн грн, що складає 35% від загальної суми боргу.

Відтак, «Дніпрогаз» недоотримав у повному обсязі фінансування на роботи, які газорозподільна компанія виконує для забезпечення безперебійної та безпечної доставки газу в оселі понад 402 тисяч побутових клієнтів та інших суб’єктів господарювання.

«Запроваджений урядом мораторій на нарахування пені, штрафів та відключення газу через заборгованість під час карантину більшість споживачів сприйняли як можливість не сплачувати за доставку газу взагалі. Наразі майже 2 тисячі дніпрян вже отримали досудові попередження про несплачені послуги. У разі несплати компанія буде стягувати накопичені борги через суд», – зазначив комерційний директор АТ «Дніпрогаз» Ігор Маньковський.

Заборгованість за доставку газу після закінчення карантину є причиною для відключення від системи газопостачання. Згідно з Кодексом ГРМ навіть після обмеження послуг з розподілу газу поточні нарахування будуть здійснюватися, а борг може бути примусово стягнутий у судовому порядку.

Компанія змушена йти до суду, оскільки кошти, які надходять від споживачів у вигляді плати за розподіл газу - це єдине джерело фінансування робіт з утримання газорозподільних мереж і споруд на них у належному стані, модернізації, капітальних та поточних ремонтів газопроводів, заміни застарілого обладнання та підтримки належного тиску у газорозподільній системі, оплати праці персоналу, забезпечення цілодобової роботи аварійно-диспетчерської служби «104».