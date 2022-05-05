Британія позбавила Московську біржу важливого статусу

Мосбіржа більше не працює за нормальними комерційними стандартами

Інвестори в майбутньому не зможуть отримати доступ до певних податкових пільг Великої Британії під час торгівлі цінними паперами на Мосбіржі

Велика Британія відкликала у Московської біржі статус визнаної установи. Такий крок став відповіддю на обмеження, які російський Центробанк наклав на іноземних інвесторів у зв’язку з західними санкціями проти Росії.

Це випливає з опублікованого 5 травня британським Управлінням з податкових та митних зборів оновленого списку визнаних бірж.

Вилучення з переліку означає, що інвестори в майбутньому не зможуть отримати доступ до певних податкових пільг Великої Британії під час торгівлі цінними паперами на Мосбіржі.

Про можливість такого кроку Лондон повідомив минулого місяця. Як зазначали тоді в британському уряді, введені 28 лютого російським Центральним банком обмеження щодо іноземних інвесторів означають, що Мосбіржа «більше не працює за нормальними комерційними стандартами, яких очікують від визнаного майданчика».

Наприкінці лютого банк Росії заборонив брокерам продавати на Московській біржі активи за дорученням нерезидентів.

Нагадаємо, 3 травня глава уряду Великої Британії Борис Джонсон виступив у Верховній Раді. Він заявив, що Україна переможе у війні проти Росії.

2 травня Велика Британія заявила, що надасть Україні додаткову військову допомогу на 300 мільйонів фунтів стерлінгів (375 мільйонів доларів).