Партія Путіна «підтримала» скаліченого окупанта олією та гречкою (фото)

Російська партія влади видала військовому, який втратив ногу, продуктовий набір і папірець із партійним логотипом

Партія «Єдина Росія» піариться навіть на військових інвалідах. Про один із таких випадків написав на Facebook російський опозиційний політик Ілля Яшин.

Яшин оприлюднив фотографію, на якій молодий чоловік у військовій формі із видимою інвалідністю (відсутність частини ноги), тримає в руках папірець із логотипом російської партії влади та невеличкий продуктовий набір.

Російський опозиціонер розкритикував цинізм «Єдиної Росії», заявивши, що у той момент, коли путінська партія уже начебто не може нічим здивувати – «аж ось функціонери вручають пораненому солдатові пакет гречки та пляшку соняшникової олії. Пхають йому в руку партійний логотип. І гордо викладають фото».

Дописувачі у коментарях також розкритикували подібний піар.

Один із користувачів прокоментував таку «допомогу» жорсткою фразою: «Я свого собаку краще годую, живучи в тому бідному ЄС».

Нагадаємо, що трупи російських окупантів, знищених українськими військами, у Бурятії складають у шкільні спортзали, де поруч із смердячими рашистами проводяться уроки фізкультури.