Буковинці збільшили заборгованість за природний газ у півтора раза



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Найбільші суми заборгованості зафіксовані в обласному центрі Буковини

В порівнянні з аналогічними періодом минулого року, заборгованість жителів Чернівецької області за використаний природний газ збільшилася на 75,7 млн грн. Станом на 1 серпня 2018 року ця сума становить 228 млн грн. Збільшення неплатежів та накопичення заборгованості змушує компанію вдаватися до припинення газопостачання таким споживачам та стягнення заборгованості через виконавчі органи.

Найбільші суми заборгованості зафіксовані в обласному центрі Буковини, Кіцманському та Новоселицькому районах області. Наразі вони складають 66 % від загального боргу споживачів блакитного палива краю.

Заборгованість в цьому році накопичили навіть споживачі, які отримували державну допомогу, використавши палива більше, ніж розмір наданих пільг та субсидій, або ж не погасивши обов’язкову частку платежу.

Зі сплачених споживачами коштів за газ найбільшу частку – понад 80% отримує гуртовий постачальник газу на регульованому ринку – НАК «Нафтогаз України». Щоб забезпечити стабільне постачання газу в регіон та своєчасні розрахунки з «Нафтогазом України», компанія ТОВ «Чернівцігаз Збут» змушена посилити роботу із боржниками.

У зв'язку з цим споживачі, які мають борги за природний газ, отримують письмові попередження про припинення постачання газу в разі відсутності оплати. Отож, щоб стримати зростання неплатежів, «Чернівцігаз Збут» вже розіслав клієнтам-боржникам понад 10 тисяч повідомлень про погашення простроченої заборгованості. Якщо ж споживачі природного газу не відреагують на попередження, відповідно до законодавства, їм буде припинення газопостачання.

«Споживачі, які вчасно не сплачують рахунки за газ, повинні розуміти, що доводячи ситуацію до відключення, згодом, для відновлення газопостачання, їм потрібно буде все одно сплатити всю суму боргу, а також послуги газорозподільної компанії (ПАТ «Чернівцігаз») із припинення та відновлення газопостачання», - зазначив директор ТОВ «Чернівцігаз Збут» Володимир Ляшенко.

Якщо у клієнтів компанії накопичилась велика сума боргу, то її стягнення також проводиться через суд із залученням виконавчої служби. З початку року в Чернівецькій області передано до суду 168 справ на суму в 1,8 млн грн, а від газопостачання відключено понад 300 боржників із загальною сумою боргу майже в 3,7 млн грн.

Тому, щоб не погіршувати ситуацію і не накопичувати боргів, фахівці «Чернівцігаз Збут» рекомендують своїм клієнтам скористатися наступними варіантами: оформити субсидію і реструктуризувати борг. Споживачі мають можливість звернутись із заявою і повним пакетом документів на реструктуризацію боргу, але остаточне рішення про надання реструктуризації прийматиме ТОВ «Чернівцігаз Збут».

Також компанія нагадує споживачам блакитного палива, що органи соціального захисту населення будуть відмовляти в наданні субсидії громадянам, які прострочили понад два місяці погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, загальна сума якої перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів.