«Укрзалізниця» повертає «Прикарпатський експрес»: як курсуватиме поїзд

Квитки на потяг будуть доступні онлайн і в залізничних касах

«Прикарпатський експрес» сполучить Львів та Чернівці

«Укрзалізниця» із 1 червня повертає поїзд №816/815 «Прикарпатський експрес» сполученням Львів – Чернівці. Про це компанія інформує у Telegram.

Відправлення зі Львова о 07:45, прибуття в Чернівці о 13:25. Зворотно, з Чернівців, відправлення о 15:30, прибуття до Львова о 21:15.

Поїзд курсуватиме із зупинками на станціях Стрий, Моршин, Болехів, Долина, Рожнятів, Калуш, Івано-Франківськ, Коломия, Снятин.

Квитки будуть доступні онлайн і в залізничних касах.

Нагадаємо, із 16 травня низка приміських поїздів курсуватиме з Києва до Тетерева. Таким чином, буде забезпечено зручне сполучення зі столицею міст-сателітів, які найбільше постраждали від російської агресії: Ірпеня, Бучі, Ворзеля та Бородянки.

Раніше «Укрзалізниця» знову відкрила попередній продаж квитків на 20 днів.

Також повідомлялося, що «Укрзалізниця» разом з партнерами – залізницями Польщі та Німеччини – налагодили систему зручних та швидких поїздок з України до Німеччини з пересадкою в польському Перемишлі.