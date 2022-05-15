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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» повертає «Прикарпатський експрес»: як курсуватиме поїзд

    Квитки на потяг будуть доступні онлайн і в залізничних касах - «Укрзалізниця» повертає «Прикарпатський експрес»: як курсуватиме поїзд
    Квитки на потяг будуть доступні онлайн і в залізничних касах
    фото: «Укрзалізниця»/Telegram

    «Прикарпатський експрес» сполучить Львів та Чернівці

    «Укрзалізниця» із 1 червня повертає поїзд №816/815 «Прикарпатський експрес» сполученням Львів – Чернівці. Про це компанія інформує у Telegram.

    Відправлення зі Львова о 07:45, прибуття в Чернівці о 13:25. Зворотно, з Чернівців, відправлення о 15:30, прибуття до Львова о 21:15.

    Поїзд курсуватиме із зупинками на станціях Стрий, Моршин, Болехів, Долина, Рожнятів, Калуш, Івано-Франківськ, Коломия, Снятин.

    Квитки будуть доступні онлайн і в залізничних касах.

    Нагадаємо, із 16 травня низка приміських поїздів курсуватиме з Києва до Тетерева. Таким чином, буде забезпечено зручне сполучення зі столицею міст-сателітів, які найбільше постраждали від російської агресії: Ірпеня, Бучі, Ворзеля та Бородянки.

    Раніше «Укрзалізниця» знову відкрила попередній продаж квитків на 20 днів.

    Також повідомлялося, що «Укрзалізниця» разом з партнерами – залізницями Польщі та Німеччини – налагодили систему зручних та швидких поїздок з України до Німеччини з пересадкою в польському Перемишлі.

    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Львів Україна Івано-Франківськ Чернівці Telegram окупація #stoprussia
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    «Укрзалізниця» повертає «Прикарпатський експрес»: як курсуватиме поїзд