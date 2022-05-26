270 солдат у вагонах-холодильниках: «Укрзалізниця» закликає росіянок забрати своїх дітей

Відомство готове надати російським матерям безкоштовні квитки

У вагонах-рефрижераторах «Укрзалізниці» знаходяться тіла 270 окупантів. Відомство закликає російських матерів забрати своїх дітей. Про це повідомив голова «УЗ» Олександр Камишін в інтерв’ю виданню «Медуза».

«Зараз у нас 270 мертвих російських солдатів — у вагонах-рефрижераторах у різних містах, де велися активні бойові дії. Росіяни кидають своїх на полях бою, а ми щодня спалюємо 100 літрів солярки на вагон, щоб ці тіла зберігати – щоб підтримувати в рефрижераторах температуру. Якщо російським тіла їхніх солдатів не потрібні, ми ж не можемо їх просто взяти і викинути? Ми до російських мертвих ставимося краще, ніж вони до нас живі», – заявив Камишін.

Голова «Укрзалізниці» наголосив, що відомство чекає, доки російська влада чи матері заберуть ці тіла. Але поки що таких звернень не було.

«Можливо, тому що в Росії провал з інформацією багато матерів навіть не знають про те, що їхні діти поїхали воювати. Ми готові безкоштовні квитки дати тим російським матерям, які приїдуть забирати тіло своїх дітей. Зробимо все безкоштовно: довеземо-відвеземо, віддамо. Нам чужого не треба», – додав управлінець.

Крім цього, Камишін розповів, що «УЗ» запустили з «Лікарями без кордонів» два потяги для цивільних поранених. В одному з поїздів є окремий вагон із кисневими генераторами, окремі вагони для інтенсивної терапії.

Раніше повідомлялося, що у Росії матерям, чиї сини загинули на крейсері «Москва» пропонують визнати своїх синів «померлими внаслідок катастрофи».

Нагадаємо, раніше ЗСУ опублікували відео, на якому вони прибирають трупи окупантів з поля бою. Спочатку із тілами російських військових працюють вибухотехніки. Також військові ЗСУ припускають, що багато окупантів були ще живими, коли «бойові товариші» залишили їх на полі бою.