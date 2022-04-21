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    Киргизстан заборонив «свастику Путіна» на заходах у День перемоги

    Влада Киргизстану пригрозила кримінальними справами усім, хто вийде на заходи 9 травня у костюмах із рашистською літерою Z - Киргизстан заборонив «свастику Путіна» на заходах у День перемоги
    Влада Киргизстану пригрозила кримінальними справами усім, хто вийде на заходи 9 травня у костюмах із рашистською літерою Z
    фото з відкритих джерел

    Хода «Безсмертного полку» в столиці Киргизстану 9 травня має пройти без рашистської символіки

    Символіка російських військ, яку ті використовують на війні в Україні, оголошена в Киргизстані поза законом. Про це заявив Державний комітет національної безпеки Киргизстану.

    Киргизстанська спецслужба звернула увагу на розповсюдження у соцмережах пропозицій з прокату карнавальних костюмів, які імітують військову форму, із буквою Z.

    Заява Комітету нацбезпеки визнає, що ця символіка розпалює міжнаціональну ворожнечу.

    «Органи національної безпеки закликають організацій з прокату карнавальних костюмів не здавати на прокат військову форму та костюми з символом «Z», який сприяє розпалюванню міжнаціональної ворожнечі, а також городян не одягати вказану форму у ході «Безсмертний полк», що відбудеться 9 травня на честь Дня перемоги», – попросили киргизстанські силовики співгромадян.

    Нагадаємо, що у самій Росії символіка окупантів, які вторглися на територію України, користується певною популярністю. Так, у Курганській області виробники пасок почали виробляти великодній хліб із нанесеною на нього «свастикою Путіна».

    А у Свердловській області реставратори церкви приліпили літеру Z на купол церкви. Втім, самі церковники заявили, що вони на таку «акцію підтримки» окупантів згоди не давали.

    В Україні ж рашистська символіка заборонена Верховною Радою.

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    Теги: росія війна Киргизстан
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    Киргизстан заборонив «свастику Путіна» на заходах у День перемоги