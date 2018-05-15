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    Економіка та фінанси

    Бюджетний ефект від «металургійного закону» становить понад 1 млрд грн на рік - Галасюк

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    Віктор Галасюк
    Віктор Галасюк

    Завдяки закону тільки за перший рік дії вдалося зберегти 35 тис. робочих місць і $1,6 млрд валютної виручки

    Експерти оцінюють позитивний бюджетний ефект від «металургійного закону» в понад 1 млрд грн на рік. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook глава комітету Верховної Ради з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк.

    Галасюк нагадав, що в липні 2015 року, з метою ліквідації дефіциту металобрухту на внутрішньому ринку для першочергового забезпечення потреб оборонної промисловості та відновлення об'єктів інфраструктури, парламент ухвалив Закон про тимчасове підвищення експортного мита на металобрухт з 10 до 30 євро за тонну.

    Завдяки закону тільки за перший рік дії вдалося зберегти 35 тис. робочих місць і $1,6 млрд валютної виручки, втричі збільшити митні надходження від експорту брухту і скоротити дефіцит брухту для підприємств на 40%. У 2017 році парламент продовжив дію «металургійного закону» ще на один рік.

    «Однак зараз ситуація загострюється – металобрухт в світі дорожчає і теперішня ставка вивізного мита (30 євро/т) поступово перестає виконувати свою захисну роль (частка в ціні зменшилася з 19% в 2016 році до 13% у 2017 році). Тому новим «металургійним законопроектом» №8226 ми пропонуємо підняти мито до 42 євро/т і продовжити його на три роки», – нагадав глава комітету ВР.

    «Такий розмір мита відповідає адвалорної ставки 20% при рівні цін 2017 року. У Китаї, до речі, мито 40%, в Індії – понад 35%, в Пакистані – 25%, а в Казахстані до недавнього часу діяв закон про повну заборону експорту металобрухту», – додав він.

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    Галасюк також зазначив, що «металургійний законопроект» №8226 підпадає під дозволені виключення в угоді СОТ.

    «Позитивний бюджетний ефект «металургійного закону» оцінюється експертами в понад 1 млрд грн/рік. Комітет з питань промислової політики і підприємництва рекомендував прийняти законопроект №8226 в цілому. Сподіваюся, що парламентарії і на цей раз стануть на сторону національних інтересів України і проголосують за вітчизняну промисловість, економіку і суспільний добробут!» – резюмував він.

     

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