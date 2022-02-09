«Чернівцігаз» у 2021 році сплатив понад 106 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів

«Чернівцігаз» за підсумками 2021 року увійшов до числа найбільших платників податків області

За 2021 рік газорозподільна компанія АТ «Чернівцігаз» здійснила відрахування в 106,6 млн грн податків. Загалом, компанії, що працюють під брендом РГК сплатили в минулому році до бюджетів усіх рівнів 4,3 млрд грн.

Газорозподільна компанія АТ «Чернівцігаз», що працює під брендом Регіональної газової компанії, за підсумками 2021 року, увійшла до числа найбільших платників податків. Адже за попередній рік, «Чернівцігазом» сплачено 106,6 млн грн податків та обов’язкових платежів. З яких – 70,1 млн гривень перераховано до державного бюджету. Ще 36,5 млн гривень надійшло до місцевого бюджету, що забезпечує розвиток місцевих громад та економіки регіону.

«В цьому році, РГК започатковуємо низку проєктів, які ґрунтуються на глобальних цілях сталого розвитку ООН. В партнерстві з місцевими громадами «Чернівцігаз» буде втілювати освітні, оздоровчі, економічні та екологічні ініціативи, що спрямовані на підвищення соціальної відповідальності та відповідального ставлення до навколишнього середовища, – зазначив Голова правління АТ «Чернівцігаз» Віктор Горда.

За ініціативи РГК у 2022 році АТ «Чернівцігаз» реалізує проєкти ESG, що сприятимуть сталому розвитку регіону. Серед них заміна газового обладнання для шкіл та дитячих лікарень, будівництво сучасних спортивних майданчиків у Чернівцях, що забезпечить здорове та безпечне зростання молоді.

Задля збереження навколишнього середовища й впровадження відповідального споживання, «Чернівцігаз» цьогоріч планує висадити 1 000 дерев та запровадити сортування сміття у відділеннях компанії по всій області. Популяризуватиме газорозподільна компанія й відмову від паперових рахунків, розвиваючи цифрові сервіси та програмні продукти для своїх клієнтів.

Акціонерне товариство «Чернівцігаз» єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. АТ «Чернівцігаз» обслуговує 8 840 км газопроводів. У 2021 році підприємство протранспортувало близько 333,3 млн м. куб. природного газу. Клієнтами компанії є понад 230 тисяч сімей Чернівецької області та близько 3 тисяч підприємств, установ і організацій. АТ «Чернівцігаз» є одним з найбільших роботодавців Чернівецької області. Штат компанії становить близько 1100 осіб.