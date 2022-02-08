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    Економіка та фінанси

    «Івано-Франківськгаз» у 2021 році сплатив майже 262 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів

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    &laquo;Івано-Франківськгаз&raquo; увійшов до десятки найбільших платників податків Івано-Франківщини - «Івано-Франківськгаз» у 2021 році сплатив майже 262 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів
    «Івано-Франківськгаз» увійшов до десятки найбільших платників податків Івано-Франківщини

    Із загальної суми сплачених податків 82,5 млн грн сплачено до місцевого бюджету, ще 178,9 млн грн до державного

    За 2021 рік «Івано-Франківськгаз» сплатив 261,4 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів. З них 178,9 млн грн - до державного і 82,5 млн грн – до місцевого бюджету. Сплачуючи податки, газорозподільна компанія робить свій внесок в роботу лікарень, освітніх закладів та інших державних установ, а також підтримку військових, розвиток та модернізацію інфраструктури населених пунктів нашої області та України.

    АТ «Івано-Франківськгаз», що працює під брендом Регіональної газової компанії, увійшло до десятки найбільших платників податків Івано-Франківщини. Загалом, компанії, що працюють під брендом РГК сплатили в минулому році до бюджетів усіх рівнів 4,3 млрд грн.

    «Наша компанія завжди діє прозоро в питаннях оплати праці та сплати податків, дбаючи про своїх працівників та громади області. «Івано-Франківськгаз» входить до групи великих платників податків Прикарпаття. Із загальної суми сплачених податків 82,5 млн грн сплачено до місцевого бюджету, ще 178,9 млн грн до державного», – зазначив фінансовий директор АТ «Івано-Франківськгаз» Дмитро Горбатюк.

    Окрім того, у партнерстві з місцевими громадами «Івано-Франківськгаз» буде продовжувати реалізовувати освітні, екологічні ініціативи в рамках політики сталого розвитку, а також впроваджувати нові проєкти. До прикладу, полігон «Івано-Франківськгазу» є одним з п’яти майданчиків України, на базі якого успішно проводься дослідження щодо впливу водню та водневої суміші на газорозподільні мережі, прилади та лічильники.

    Теги: податки Івано-Франківщина РГК
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    «Івано-Франківськгаз» у 2021 році сплатив майже 262 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів