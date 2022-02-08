«Івано-Франківськгаз» у 2021 році сплатив майже 262 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів

Із загальної суми сплачених податків 82,5 млн грн сплачено до місцевого бюджету, ще 178,9 млн грн до державного

За 2021 рік «Івано-Франківськгаз» сплатив 261,4 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів. З них 178,9 млн грн - до державного і 82,5 млн грн – до місцевого бюджету. Сплачуючи податки, газорозподільна компанія робить свій внесок в роботу лікарень, освітніх закладів та інших державних установ, а також підтримку військових, розвиток та модернізацію інфраструктури населених пунктів нашої області та України.

АТ «Івано-Франківськгаз», що працює під брендом Регіональної газової компанії, увійшло до десятки найбільших платників податків Івано-Франківщини. Загалом, компанії, що працюють під брендом РГК сплатили в минулому році до бюджетів усіх рівнів 4,3 млрд грн.

«Наша компанія завжди діє прозоро в питаннях оплати праці та сплати податків, дбаючи про своїх працівників та громади області. «Івано-Франківськгаз» входить до групи великих платників податків Прикарпаття. Із загальної суми сплачених податків 82,5 млн грн сплачено до місцевого бюджету, ще 178,9 млн грн до державного», – зазначив фінансовий директор АТ «Івано-Франківськгаз» Дмитро Горбатюк.

Окрім того, у партнерстві з місцевими громадами «Івано-Франківськгаз» буде продовжувати реалізовувати освітні, екологічні ініціативи в рамках політики сталого розвитку, а також впроваджувати нові проєкти. До прикладу, полігон «Івано-Франківськгазу» є одним з п’яти майданчиків України, на базі якого успішно проводься дослідження щодо впливу водню та водневої суміші на газорозподільні мережі, прилади та лічильники.