Експерт: Тримісячні касові розриви у новій моделі фінансового ПСО можуть привести до дефолту на ринку електроенергії

«Необхідно збалансувати відповідальність учасників ринку та ПСО, синхронізувати фінансові потоки», – зазначила Гентіш

Постачальники електроенергії звертають увагу Міністерства енергетики на необхідності внесення змін до нової моделі фінансового ПСО, яка вступає в дію з 1 жовтня 2021 року, аби уникнути дефолту на ринку.

Про це заявила заступниця директора ТОВ «Волиньенергозбут» Оксана Гентіш на форумі «Спекотна осінь», проведеному Energy Club.

«У новій моделі ПСО постачальники універсальної послуги (ПУП) повинні будуть закупати електроенергію за ринковою ціною, і тільки через три місяці отримувати від Гарантованого Покупця та «Енергоатома» компенсацію різниці ціни та встановлених державою тарифів для населення та непобутових споживачів. «Виникають касові розриви, які відшкодовуються через три місяці. Порядок розрахунку ціни універсальної послуги є не зовсім коректним, він є чутливим до коливань, які відбуваються на ринку електричної енергії», – зазначила Оксана Гентіш.

Вона наголосила, що необхідно збалансувати відповідальність учасників ринку та ПСО, синхронізувати фінансові потоки та забезпечити прогнозованість обсягів споживання електроенергії та відповідно розрахунків.

«Я не впевнена, що Гарантований Покупець отримає всі кошти, які він чекає від виробника електроенергії і операторів системи розподілу. Нам загрожує неоплата Гарантованим Покупцем доступності. Тому ми не можемо бути впевнені, що зможемо виконати свої зобов’язання, які покладені на нас положенням про фінансове ПСО», – прокоментувала директор ТОВ «Закарпаттяенергозбут» Наталія Німець.

Віцепрезидент Energy Club Іван Григорук нагадав, що під нову модель ПСО припадає 13 млн споживачів, і при ідеальному розрахунку передбачено 6 млрд грн компенсації тарифу з універсальної послуги за новою моделлю ПСО.

«Фактично ми розуміємо, що такого ідеального варіанту ніколи не буде і ми маємо розуміти, що сума компенсації виросте – понад 15 млрд грн, може і більше, це все в результаті ляже на плечі кінцевих виконавців зобов’язань по ПСО або знову на державу. Тобто будуть формуватися знов борги між учасниками ринку. Без забезпечення фінансово збалансованого механізму реалізації ПСО фактично не треба було його й починати, бо ми фактично, розуміючи недосконалість нової моделі, яка потребує доопрацювання, як ми бачимо, генеруємо нові борги», – зазначив експерт.