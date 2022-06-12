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    Політика

    Блокада зерна: Ердоган анонсував переговори з Путіним і Зеленським

    Турецький лідер планує провести переговори з Зеленським та Путіним наступного тижня - Блокада зерна: Ердоган анонсував переговори з Путіним і Зеленським
    Турецький лідер планує провести переговори з Зеленським та Путіним наступного тижня
    фото з відкритих джерел

    Головною темою переговорів стане розблокування експорту українського зерна

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує провести нові переговори з лідером України Володимиром Зеленським та очільником Кремля Володимиром Путіним. Про це турецький президент сказав під час спілкування з турецькими студентами у Відні, пише Hurriyet.

    За словами Ердогана, Туреччина продовжить займатися питанням розблокування морського експорту українського зерна не лише собі, але й третім країнам.

    «Переговори продовжуються. Минулої ночі у нас були розмови з деякими відповідальними людьми. Наступного тижня ми обговоримо те, які кроки ми можемо вжити, під час переговорів з Зеленським та Путіним», – повідомив турецький лідер.

    Нагадаємо, раніше Росія заявила, що може надати гуманітарні коридори для виходу суден із українських портів у Чорне море, та в обмін на це вимагає послаблення санкційних обмежень.

    Як повідомлялося, Росія замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і збрехала, що це українські міни.

    8 червня в Анкарі пройшли переговори глав МЗС Росії і Туреччини Сергія Лаврова і Мевлюта Чавушоглу щодо розблокування українських портів і вивезення зерна по Чорному морю.

    Після переговорів в Анкарі Лавров заявив, що РФ нібито не збирається використовувати блокування українських портів в цілях війни. Також він заявив, що умова гарантії безпеки підходу суден до портів в Україні лише одна – українська сторона має провести розмінування. Щоправда, Лавров традиційно змовчав про те, що мінуванням займалися саме росіяни.

    Росія заявила, що готова провести чотиристоронню зустріч стосовно вивезення українського зерна по Чорному морю з Україною, Туреччиною та ООН.

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    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган росія війна Україна
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    Блокада зерна: Ердоган анонсував переговори з Путіним і Зеленським