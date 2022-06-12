Блокада зерна: Ердоган анонсував переговори з Путіним і Зеленським

Головною темою переговорів стане розблокування експорту українського зерна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує провести нові переговори з лідером України Володимиром Зеленським та очільником Кремля Володимиром Путіним. Про це турецький президент сказав під час спілкування з турецькими студентами у Відні, пише Hurriyet.

За словами Ердогана, Туреччина продовжить займатися питанням розблокування морського експорту українського зерна не лише собі, але й третім країнам.

«Переговори продовжуються. Минулої ночі у нас були розмови з деякими відповідальними людьми. Наступного тижня ми обговоримо те, які кроки ми можемо вжити, під час переговорів з Зеленським та Путіним», – повідомив турецький лідер.

Нагадаємо, раніше Росія заявила, що може надати гуманітарні коридори для виходу суден із українських портів у Чорне море, та в обмін на це вимагає послаблення санкційних обмежень.

Як повідомлялося, Росія замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і збрехала, що це українські міни.

8 червня в Анкарі пройшли переговори глав МЗС Росії і Туреччини Сергія Лаврова і Мевлюта Чавушоглу щодо розблокування українських портів і вивезення зерна по Чорному морю.

Після переговорів в Анкарі Лавров заявив, що РФ нібито не збирається використовувати блокування українських портів в цілях війни. Також він заявив, що умова гарантії безпеки підходу суден до портів в Україні лише одна – українська сторона має провести розмінування. Щоправда, Лавров традиційно змовчав про те, що мінуванням займалися саме росіяни.

Росія заявила, що готова провести чотиристоронню зустріч стосовно вивезення українського зерна по Чорному морю з Україною, Туреччиною та ООН.

Читайте також: