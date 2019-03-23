China Mobile повідомила про уповільнення зростання прибутків
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Операційні доходи компанії склали 736,8 млрд юанів
China Mobile, найбільший мобільний оператор Китаю, в четвер повідомив про уповільнення зростання чистого прибутку в минулому році.
У заяві компанії йдеться, що її прибуток склав 117,8 млрд юанів (близько 17,6 млрд доларів США) в 2018 році, збільшившись на 3,1% в річному численні.
Зростання уповільнилось у порівнянні з 5,1 відсотка у 2017 році.
Операційні доходи компанії склали 736,8 млрд юанів, збільшившись на 1,8% в річному обчисленні. Зокрема, доходи від телекомунікаційних послуг склали 670,9 млрд юанів при збільшенні на 3,7%, говориться в заяві.
У 2018 році компанія налічувала 925 млн абонентів, що на 37,87 млн більше, ніж у попередньому році, в той час як число користувачів її широкосмугового доступу в інтернет збільшилася на 44 млн і досягло 157 млн.
Джерело: Синьхуа