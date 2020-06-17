Коронакриза: Австрія виділить ще 12 млрд євро на порятунок економіки



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У березні Австрія вже виділила 38 мільярдів євро допомоги компаніям і робітникам

Новий пакет складається із заходів, які передбачають одноразову виплату допомоги по безробіттю у розмірі 450 євро протягом трьох місяців

Уряд Австрії схвалив новий пакет стимулюючих заходів, який збільшує суму економічних заходів, пов'язаних з коронавірусом, приблизно до 50 мільярдів євро.

Про це повідомляє Kurier.

Новий пакет складається із заходів, які передбачають одноразову виплату допомоги по безробіттю у розмірі 450 євро протягом трьох місяців, скорочення найнижчої ставки прибуткового податку до 20% з 25% і податкові пільги для інвестицій компаній до 14%.

Нові заходи йдуть додатково до 38 мільярдів євро допомоги компаніям і робітникам, про це вперше оголошено в березні. Новий пакет становить приблизно 12 мільярдів євро.

«Ми повертаємося до нормального життя швидше, ніж багато інших країн, але все одно необхідно надавати допомогу...та забезпечити стимули для зростання, щоб економіка могла відновитися якомога швидше», - сказав канцлер Австрії Себастьян Курц.

Австрія в середині березня ввела обмеження у зв'язку з коронавірусом і почала послаблювати їх місяцем пізніше – однією з перших в Європі.

На сьогоднішній день в країні зареєстровано 17 101 випадок захворювання і 681 смерть.

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До слова, станом на ранок 16 червня в Україні підтверджено 32 476 випадків Covid-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.