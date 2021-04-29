Ціни на бензин та дизель знижуються: скільки коштує пальне на АЗС

Автогаз, бензин та дизпаливо за день подешевшали на 1 копійку

Середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 27,76 гривень за літр

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 28 квітня у порівнянні з попереднім торговим днем знизилися. Зокрема, автогаз, бензин та дизпаливо подешевшали на 1 копійку.

Про це свідчать дані моніторингу «Консалтингової групи А-95».

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 27,76 гривень за літр (-0,01 гривень), на бензин А-95 – 28,64 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне паливо – 28,24 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз – 15,79 гривень за літр (-0,01 гривень).

Вартість 95 бензину на АЗС

Нагадаємо, в Україні зникає один з ризиків, які загрожували стабільності паливного ринку – йдеться про дефіцит дизеля і автогазу.

Як відомо, в січні-березні 2021 року курс долара знизився на 2,8%, а середні ціни великого опту на бензин марки А-95 зросли на 12,5%, дизпаливо – на 9,4%. У той же час середні роздрібні ціни на бензин марки А-95 зросли на 12,5%, на дизельне паливо – на 12,93%, на автогаз – на 21,15%.

Уже з 12 березня 2021 року Європейські котирування на паливо почали знижуватися. При цьому рівень роздрібних цін в українських мережах АЗС продовжував зростати.

У зв'язку з цим Антимонопольний комітет України надав великим роздрібним мережам обов'язкові рекомендації щодо встановлення роздрібних цін на паливо.

Антимонопольний комітет України оштрафував компанії АЗС групи «Приват» Ігоря Коломойського на 4,7 млрд грн за змову на ринку палива.