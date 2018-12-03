Ціни на електрику для киян є найнижчими в Європі - моніторинг



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Середня вартість електроенергії для домогосподарств серед усіх європейських столиць складає 17,74 євроцента, для столиць країн-учасниць ЄС - 18,85 євроцента

Київ на останньому - 32-му місці - за вартістю електроенергії серед європейських країн

Вартість електроенергії для побутових споживачів-жителів Києва становить 3,64 євроцента за кіловат/годину, і є найнижчою серед всіх європейських столиць. Про це повідомив заступник начальника департаменту енергоефективності НАК «Нафтогаз України» Олексій Хабатюк на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з індексом вартості електроенергії для домогосподарств (Household Energy Price Index) за листопад 2018 року, Київ на останньому, 32-му місці, за цим показником.

Передостанню сходинку займає столиця Сербії Белград з ціною 7,23 євроцента за кВт / год.

Середня вартість електроенергії для домогосподарств серед усіх європейських столиць складає 17,74 євроцента, для столиць країн-учасниць ЄС - 18,85 євроцента.

Найдорожче електроенергія коштує для жителів столиці Данії Копенгагена (32,16 євроцента), столиці Німеччини Берліна (30,48 євроцента) і столиці Іспанії Мадрида (25,04 євроцента).

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для промисловості і населення в Україні встановлює НКРЕКП. Голова НКРЕКП Оксана Кривенко заявила, що формула Роттердам + стримує зростання тарифів для населення і промисловості. Економія становить до 40 млрд.грн.

Як повідомлялося, основний драйвер зростання цін - газ, а не електроенергія.