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    У світі

    У Франції не виключають третього локдауну

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    Кожен день у Франції госпіталізують близько 1,5 тисячі осіб через коронавірус - У Франції не виключають третього локдауну
    Кожен день у Франції госпіталізують близько 1,5 тисячі осіб через коронавірус

    «Навантаження на медицину залишається високою» – міністр охорони здоров’я Франції

    Міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Віра не виключив введення третього локдауну в країні в разі погіршення ситуації з коронавірусом. Зараз навантаження на систему охорони здоров’я Франції залишається високою.

    Про це Віра заявив в інтерв’ю Le Journal du Dimanche.

    За його словами, зараз у Франції щодня підтверджують близько 15 тисяч нових випадків зараження Covid-19.

    «Ми не виключаємо запровадження заходів, які можуть бути необхідні для захисту населення від коронавірусу. Це не означає, що рішення прийнято, але ми спостерігаємо за розвитком ситуації кожну годину», – заявив міністр.

    Він додав, що кожен день у Франції госпіталізують близько 1,5 тисячі осіб через коронавірус.

    «Навантаження на систему охорони здоров’я залишається високою. Ми готові прийняти необхідні заходи у разі погіршення обстановки», – сказав Віра.

    Нагадаємо, 28 листопада, у Франції через послаблення обмежувальних заходів відкрилися магазини, які торгують предметами не першої необхідності.

    До слова, у Франції з 15 грудня частково послабили карантин. При цьому було введено комендантську годину з 20:00 до 6:00.

    Як повідомлялося, Британський штам вірусу виявили у Франції та Іспанії.

    Теги: міністр Франція карантин населення коронавірус
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