У Франції не виключають третього локдауну

Кожен день у Франції госпіталізують близько 1,5 тисячі осіб через коронавірус

«Навантаження на медицину залишається високою» – міністр охорони здоров’я Франції

Міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Віра не виключив введення третього локдауну в країні в разі погіршення ситуації з коронавірусом. Зараз навантаження на систему охорони здоров’я Франції залишається високою.

Про це Віра заявив в інтерв’ю Le Journal du Dimanche.

За його словами, зараз у Франції щодня підтверджують близько 15 тисяч нових випадків зараження Covid-19.

«Ми не виключаємо запровадження заходів, які можуть бути необхідні для захисту населення від коронавірусу. Це не означає, що рішення прийнято, але ми спостерігаємо за розвитком ситуації кожну годину», – заявив міністр.

Він додав, що кожен день у Франції госпіталізують близько 1,5 тисячі осіб через коронавірус.

«Навантаження на систему охорони здоров’я залишається високою. Ми готові прийняти необхідні заходи у разі погіршення обстановки», – сказав Віра.

Нагадаємо, 28 листопада, у Франції через послаблення обмежувальних заходів відкрилися магазини, які торгують предметами не першої необхідності.

До слова, у Франції з 15 грудня частково послабили карантин. При цьому було введено комендантську годину з 20:00 до 6:00.

Як повідомлялося, Британський штам вірусу виявили у Франції та Іспанії.