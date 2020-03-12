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    Економіка та фінанси

    Світові ціни на нафту знову просіли

    • Розсилка
    Світові ціни на нафту знову просіли

    Станом на 8:08, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 4,27%

    Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у четвер зранку впали в ціні до 34,26 долара за барель, пише Bloomberg.

    За даними видання, станом на 8:08, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 4,27%.

    При цьому ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 21,62 долара за барель, втративши 1,33%.

    Додамо, вартість нафти впала на 10% після заборони поїздок з Європи в США, і наразі дещо піднялася.

    Нагадаємо, світовий ринок нафти на початку тижня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Так, падіння цін на нафту сталося після заяви Саудівської Аравії про плани значно наростити видобуток нафти і запропонувати клієнтам значну знижку. Відповідне рішення Саудівська Аравія ухвалила після провалу переговорів ОПЕК з іншими видобувними країнами, перш за все з Росією.

    Як повідомлялось, РФ заборонила експорт нафти до України.

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