Світові ціни на нафту знову просіли



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Станом на 8:08, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 4,27%

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у четвер зранку впали в ціні до 34,26 долара за барель, пише Bloomberg.

За даними видання, станом на 8:08, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 4,27%.

При цьому ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 21,62 долара за барель, втративши 1,33%.

Додамо, вартість нафти впала на 10% після заборони поїздок з Європи в США, і наразі дещо піднялася.

Нагадаємо, світовий ринок нафти на початку тижня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Так, падіння цін на нафту сталося після заяви Саудівської Аравії про плани значно наростити видобуток нафти і запропонувати клієнтам значну знижку. Відповідне рішення Саудівська Аравія ухвалила після провалу переговорів ОПЕК з іншими видобувними країнами, перш за все з Росією.

Як повідомлялось, РФ заборонила експорт нафти до України.