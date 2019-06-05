Цього року «Івано-Франківськгаз» замінить майже 18 км газопроводів новини компаній



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Щоб виявити можливі витоки газу, фахівці компанії здійснюють повний обхід та перевірку всіх мереж

Впродовж 2019 року АТ «Івано-Франківськгаз» планує замінити 17,5 км розподільних газопроводів, більшість з яких експлуатуються понад 40 років і є замортизованими.

На заміну газопроводів в інвестиційній програмі АТ «Івано-Франківськгаз» передбачено 8,8 млн грн. Найбільше газопроводів буде замінено в Івано-Франківську, Долинському, Косівському та Рогатинському районах.

«Чинна методика формування тарифу на розподіл, яку затверджує держрегулятор НКРЕКП, передбачає виділення лише однієї третьої частки коштів, необхідних для модернізації газотранспортної системи. Це означає, що з кожним роком кількість кілометрів газопроводів, які ми замінюємо зменшується, натомість технічно-непридатних – збільшується», - каже технічний директор АТ «Івано-Франківськгаз» Ігор Височанський.

Оновлення газових мереж відбувається за рахунок тарифної виручки компанії, яка є єдиним джерелом доходу «Івано-Франківськгазу». Для забезпечення газом у цілодобовому режимі понад 400 тис. прикарпатців, фахівці газорозподільної компанії щоденно виконують комплекс робіт з обслуговування газотранспортної системи. А це понад 15 тис. км газопроводів, з яких 10 тис. км розподільні.

Так, щоб виявити можливі витоки газу, фахівці компанії здійснюють повний обхід та перевірку всіх мереж. Залежно від їх рівня зношеності, газовики проводять ремонт або повну заміну труби. Сталеві газопроводи міняють на поліетиленові, термін гарантії експлуатації яких – 50 років.

Для забезпечення безаварійного та безперебійного газопостачання, газовики, окрім вуличних газопроводів, паралельно комплексно-приладним обстеженням перевіряють газопроводи-вводи до житлових будинків. Якщо такі вводи визнані непридатними до подальшої експлуатації, то вони підлягають заміні разом з розподільними.

Заміну дворових вводів, які є приватною власністю споживачів, повинні оплачувати споживачі. Така норма передбачена чинним законодавством. Натомість заміна вуличного газопроводу відбувається винятково за кошти АТ «Івано-Франківськгаз».