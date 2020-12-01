Covid-допомога: Третьякова хоче подивитися на ФОПа, який сплатив податків на 8 тис. грн

Глава комітету соцполітики виступила проти виплати допомоги тим ФОПам, які не платять податки

Глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова виступила проти виплати допомоги тим фізичним особам-підприємцям, які не платять податки. Вона також хоче подивитись на ФОПа, який за рік сплатив хоча б 8 тисяч гривень податків.

Про це Третьякова заявила на засіданні комітету, де розглядали законопроєкт президента Зеленського, що пропонує виплачувати 8 тисяч гривень одноразової допомоги підприємцям.

Зокрема, виникла дискусія, чи потрібно прибрати норму, за якою претендувати на допомогу не зможуть працівники, за яких не повністю сплатили Єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Третьякова виступила за збереження норми, зазначивши, що це має бути стимул для працівників тиснути на роботодавця, аби він сплатив ЄСВ.

«Це справедливо – якщо ти сплачуєш податки, ти отримуєш допомогу, якщо ти не сплачуєш, то перепрошую», – наголосила вона.

Як приклад такої системи вона навела Німеччину, де держава платить лише тим, хто сплатив податки.

«Самозайняті особи в Німеччині, вони, наприклад, сплатили 9 тисяч євро податків на рік – отримали 5 чи 6. Навіть не 100% сплачений розмір податків вони отримують. Я хочу подивитися на ФОПа, який сплатив податків на рік 8 тисяч гривень. Хочу подивитися, чесно», – підсумувала депутатка.

Нагадаємо, Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про соціальну підтримку застрахованих осіб і суб'єктів господарювання на період дії обмежувальних протиепідемічних заходів, упроваджених з метою запобігання поширенню в Україні гострої респіраторної хвороби Covid-19.

Згідно з документом, наймані працівники з середньою зарплатою за третій квартал 2020 року до 30 тис. грн на місяць, а також особи-підприємці (ФОП), зареєстровані не менше ніж три місяці тому, які втратили дохід унаслідок локдауну, зможуть отримати єдиноразову допомогу обсягом 8 тис. грн.

Окрім цього, президент запропонував відстрочити до 29 грудня 2021 року погашення податкового боргу до 6,8 тис. грн для фізичних осіб, зокрема самозайнятих. У документі також міститься ініціатива про списання пені та штрафів у разі самостійної оплати платником податків за основним платежем упродовж шести місяців після набуття законом чинності.

Законопроєкт також пропонує підвищити поріг обсягу податкового боргу для застосування заходів із його стягнення до 3,06 тис. грн і звільнити платників податків єдиного податку від його сплати за грудень-2020 і січень-травень 2021 року.

До слова, українська співачка Оля Полякова вважає «дуже смішними грошима» допомогу у розмірі 8 тис. гривень.