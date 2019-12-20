Данилишин з Кінахом говорили про надприбутки банків за умов «лежачої» економіки



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Данилишин поінформував, що через різницю курсів - закладеного в держбюджеті на 2019 рік на рівні 29,4 грн і фактичного 23,8 грн - бюджет недоотримує колосальні суми

Кінах вважає, що в Україні стрімко погіршується торговий баланс

Курс національної валюти не відповідає економічній ситуації в країні: шостий місяць гривня зміцнюється за рахунок спекулятивного капіталу, який можуть вивести в будь-який момент.

Про це заявив глава Української спілки промисловців і підприємців Анатолій Кінах на зустрічі з головою Ради НБУ Богданом Данилишиним, пише присутній на зустрічі Роман Бочкала.

За словами Кінаха, в Україні вже стрімко погіршується торговий баланс.

«Імпорт сиру виріс на 180%. Імпорт вершкового масла - на 850%. І це не детінізація економіки. При цьому прибутки банків зросли на 350% в місяць. Аномалія. У будь-який момент може початися стрімка девальвація», - цитує Кінаха Бочкала.

За його словами, Данилишин погодився з тезою про надприбутки банків за умов «лежачої» економіки. Він зазначив що збагачення відбувається за рахунок гарантованих дивідендів з облігацій внутрішньої держпозики, під які заводяться «сумнівні» гроші - той самий спекулятивний капітал.

«На ринку безліч зайвого долара тому, що цінні папери купуються за гривню. Але правління Нацбанку з початку року поповнило резерви тільки на $5 млрд, а могли на 25», - повідомив Данилишин.

Через різницю курсів - закладеного в держбюджеті на 2019 рік на рівні 29,4 грн і фактичного 23,8 грн - бюджет недоотримує колосальні суми. Наслідки відчують усі експортери та вся економіка вже наступної весни.

«Це злочин проти держави. НБУ не регулює це питання», - заявив Данилишин.