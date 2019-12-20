Данилишин з Кінахом говорили про надприбутки банків за умов «лежачої» економіки
Кінах вважає, що в Україні стрімко погіршується торговий баланс
Курс національної валюти не відповідає економічній ситуації в країні: шостий місяць гривня зміцнюється за рахунок спекулятивного капіталу, який можуть вивести в будь-який момент.
Про це заявив глава Української спілки промисловців і підприємців Анатолій Кінах на зустрічі з головою Ради НБУ Богданом Данилишиним, пише присутній на зустрічі Роман Бочкала.
За словами Кінаха, в Україні вже стрімко погіршується торговий баланс.
«Імпорт сиру виріс на 180%. Імпорт вершкового масла - на 850%. І це не детінізація економіки. При цьому прибутки банків зросли на 350% в місяць. Аномалія. У будь-який момент може початися стрімка девальвація», - цитує Кінаха Бочкала.
За його словами, Данилишин погодився з тезою про надприбутки банків за умов «лежачої» економіки. Він зазначив що збагачення відбувається за рахунок гарантованих дивідендів з облігацій внутрішньої держпозики, під які заводяться «сумнівні» гроші - той самий спекулятивний капітал.
«На ринку безліч зайвого долара тому, що цінні папери купуються за гривню. Але правління Нацбанку з початку року поповнило резерви тільки на $5 млрд, а могли на 25», - повідомив Данилишин.
Через різницю курсів - закладеного в держбюджеті на 2019 рік на рівні 29,4 грн і фактичного 23,8 грн - бюджет недоотримує колосальні суми. Наслідки відчують усі експортери та вся економіка вже наступної весни.
«Це злочин проти держави. НБУ не регулює це питання», - заявив Данилишин.