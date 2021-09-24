Дефіцит газу в Європі. «Газпром» змушений виправдовуватися

Поставки трубопровідного газу в Європу відбувалися на рівні історичних максимумів, божаться у «Газпромі»

Звинувачення в нестачі газу на європейському ринку в Росії називають абсурдом

Російський «Газпром» відкинув звинувачення в дефіциті газу в Європі. Про це заявив начальник управління структурування контрактів і ціноутворення «Газпром експорту» Сергій Комлєв, пише «Риа Новости».

«Поставки трубопровідного газу відбувалися на рівні історичних максимумів, а основний їхній приріст припав на частку найважливіших покупців», – заявив представник російського газового монополіста.

Він наводить дані, згідно з якими видобуток газу в РФ і його експорт зросли в цьому році на 18,4% (298,2 мільярда кубометрів) і 23,2% (115,3 мільярда кубометрів).

Звинувачення в нестачі газу на європейському ринку Комлєв назвав абсурдом.

Напередодні глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко розповів, як Росія може залишити Україну без транзиту газу.

Раніше стало відомо, що запаси природного газу на зимовий період в Європі та США виявилися значно меншими за середні показники за останні п'ять років, досягнувши критично низького рівня.

Експерти припускають, якщо настануть тривалі холоди, то ціни на газ в США можуть подвоїтися, а дефіцит палива в Європі стане серйозним. Брак газу в цьому регіоні може змусити весь світ платити за його постачання дорожче, відзначають аналітики. Лише в серпні вартість палива зросла на 35%.

Відзначимо, зростання цін на газ в Європі пов'язують зі слабкими темпами заповнюваності підземних сховищ. Ще однією причиною називають відмову російського «Газпрому» бронювати додаткові потужності українського транзиту. Так, він викупив лише незначну частину із запропонованих додаткових твердих потужностей прокачування через Україну на вересень, хоча в попередні місяці викуповував весь виставлений обсяг для прокачування в 15 млн кубометрів на добу.