Вінницькі депутати звернулися до Кабміну: просять врегулювати газову кризу

Текст звернення був сформований у сесійній залі кількома фракціями Вінницької облради

Сьогодні Вінницька обласна рада звернулася до Кабінету міністрів з проханням вжити невідкладних заходів щодо врегулювання кризової ситуації, яка склалася у місцевих бюджетах у зв’язку зі зростанням ціни на природний газ для бюджетних установ. Про це повідомляє «Вінниця.ОК».

Остаточний текст звернення був сформований уже у сесійній залі та став результатом спільної роботи кількох фракцій. Зокрема, до звернення були внесені пропозиції фракції «Європейської Солідарності», які пропонують уряду: вжити заходів для протидії монопольному підвищенню тарифів, забезпечити обґрунтований рівень тарифів і відмовитися від підвищення їх у майбутньому; відмовитися від перекладання відповідальності за оплату житлово-комунальних послуг на органи місцевого самоврядування, врахувати при ухваленні бюджету на 2022 рік достатній обсяг коштів для захисту громадян і громад від підвищення тарифів; спрямувати не менше 20 мільярдів гривень допомоги від МВФ на виплати субсидій громадянам та забезпечити автоматичне нарахування субсидій тим, хто їх потребує. «За» звернення до Кабінету Міністрів проголосували 56 депутатів Вінницької обласної ради.

Нагадаємо, як заявив в інтерв’ю «Главкому» радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, попри захмарні ціни на енергоносії на світових ринках, українцям не варто очікувати підвищення тарифів.

Зазначимо, тарифи на опалення та гарячу можуть вирости на 15-80% вже у жовтні. Ціни залежать від підприємства та можуть бути різними навіть у межах одного міста.

Натомість в уряді запевняють, в Україні під час опалювального сезону 2021 – 2022 року тарифи підвищувати не планують, однак ціни на тепло формуються місцевою владою.

Як повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, області України на понад 90% технічно готові до старту опалювального сезону.