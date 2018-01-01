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    Департамент кіберполіції хоче легалізувати криптовалюту

    В департамент кіберполіції часто звертаються із заявами про викрадення криптовалюти
    Департамент кіберполіції виступає за легалізацію криптовалюти. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» заявив заступник начальника департаменту кіберполіції Олександр Гринчак. «Що стосується криптовалюти, зараз ми розробили низку пропозицій, винесли це питання на рівень уряду і хочемо криптовалюту легалізувати, щоб вона була
    • Сьогодні, 07:49
    • Розсилка
    Криптовалюта
    Криптовалюта

    В департамент кіберполіції часто звертаються із заявами про викрадення криптовалюти

    Департамент кіберполіції виступає за легалізацію криптовалюти. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» заявив заступник начальника департаменту кіберполіції Олександр Гринчак.

    «Що стосується криптовалюти, зараз ми розробили низку пропозицій, винесли це питання на рівень уряду і хочемо криптовалюту легалізувати, щоб вона була підконтрольна. За допомогою цієї валюти здійснюється чимало злочинів: продаж наркотиків, зброї і т. д.», - повідомив Гринчак.

    Він зазначив, що в департамент кіберполіції часто звертаються із заявами про викрадення криптовалюти. Такий вид злочинів можна кваліфікувати як шахрайство з використанням електронно-обчислювальної техніки.

    «Людина ошукана, вона перерахувала якісь електронні кошти за якісь послуги і взамін нічого не отримала – це чисте шахрайство», - додав заступник начальника департаменту кіберполіції.

    На сьогоднішній день в Україні криптовалюти на законодавчому рівні не визнаються платіжними засобами.

    Як повідомляв «Главком», Нацбанк пропонує якнайшвидше створити спільну робочу групу з регуляторами і учасниками ринку для розроблення нового законопроекту, який би врегулював питання майнінгу і криптовалют в Україні. 

    Нагадаємо, 11 січня повідомлялося, що на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки під головуванням секретаря РНБО було розглянуто комплекс проблем, пов'язаних з неконтрольованим обігом криптовалют на території України.
    Національна поліція України шахрайство фінанси криптовалюта
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