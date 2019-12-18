Депутатські витрати: Рада затвердила свій кошторис за 2019 рік



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У 2019 році на оплату праці нардепів пішло 605,5 млн грн

На утримання нардепів з держбюджету пішло понад 1 млрд грн

Верховна Рада сьогодні, 18 грудня, схвалила свій кошторис на 2019 рік.

За відповідну постанову №2614 проголосували 324 народних депутати.

Зазначається, що згідно з ухваленим кошторисом на утримання нардепів у 2019 році з бюджету було витрачено понад 1 млрд грн, з яких майже 605,5 млн грн пішло на оплату праці й нарахування на заробітну плату.

Зокрема, згідно з кошторисом:

сума коштів для компенсації вартості проїзду територією України становить на рік 90 тис. грн на одного депутата,

на канцелярське приладдя передбачено 1278 грн,

на міські та міжміські телефонні розмови з розрахунку на 10 місяців - 4890 грн,

на відрядження помічників-консультантів народних депутатів до виборчих округів (з розрахунку на одного на 10 місяців) 8 тис. грн,

кошти для компенсації вартості оренди житла або готельного номера – майже 237 тис. грн.

Нагадаємо, стало відомо, скільки заробив Зеленський за листопад.

До відома, міністр юстиції України Денис Малюська поскаржився, що його не влаштовує зарплата державного службовця.

Як повідомлялося, новий глава Агентства держслужби закликав чиновників допомагати державі, а не думати про зарплати.