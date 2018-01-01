Держархбудінспекція заявила про готовність підтримувати ініціативи BRDO

Наступного тижня планується підписання Меморандуму про співпрацю між ДАБІ та Офісом ефективного регулювання BRDO

Держархбудінспекція підтримує ініціативи щодо вдосконалення законодавства у сфері містобудівної діяльності і готова до діалогу та конструктивної роботи. Про це заявив 15 лютого Голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олексій Кудрявцев під час круглого столу «Українські реалії проектування. Вектор розвитку».



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Наступного тижня планується підписання Меморандуму про співпрацю між ДАБІ та Офісом ефективного регулювання BRDO

Держархбудінспекція підтримує ініціативи щодо вдосконалення законодавства у сфері містобудівної діяльності і готова до діалогу та конструктивної роботи. Про це заявив 15 лютого Голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олексій Кудрявцев під час круглого столу «Українські реалії проектування. Вектор розвитку».

Організатором заходу виступив Офіс ефективного регулювання BRDO, експерти якого проаналізували ринок проектування і підготували Зелену книгу «Аналіз ефективності регулювання ринку проектування об'єктів будівництва». За даними аналітичного дослідження BRDO, з 36 регуляторних актів на ринку проектування 8 мають ознаки незаконних, а 18 вимагають актуалізації.

Голова Держархбудінспекції зазначив, що після здійсненого реформування дозвільних процедур у будівництві, час – якісної зміни підходів до контролю: «Стратегія реформування системи державного нагляду (контролю) схвалена Урядом. В розрізі цього нами вивчається питання перегляду інспекційних функцій органів держархбудконтролю та впровадження поетапного огляду будівельних робіт. Основна ідея, і це передбачено Стратегією, - орієнтація не на виявлення порушень, а на їх запобігання. Тобто перехід від карального вектора до максимальної консультативної підтримки бізнесу».

Олексій Кудрявцев також зазначив, що Держархбудінспекція готова до діалогу з Національною спілкою архітекторів України щодо перегляду повноважень ДАБІ в рамках нагляду: «Акцентую увагу на підтримці з боку Держархбудінспекції відповідних напрацювань, але за умови – вони повинні бути збалансованими, зваженими і враховувати як інтереси бізнесу, так і громадськості і держави».

За словами Глави BRDO Олексія Гончарука, ДАБІ дійсно активно долучається до роботи експертів у розробці законодавчих ініціатив та серед перших державних органів, що намагаються якісно змінити систему контролю.

Крім того, наступного тижня планується підписання Меморандуму про співпрацю між Держархбудінспекцією та Офісом ефективного регулювання BRDO.