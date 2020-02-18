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    Економіка та фінанси

    Держборг України скоротився до 44% щодо ВВП

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    <p>Частка державного боргу в національній валюті зросла до 41%</p> - Держборг України скоротився до 44% щодо ВВП

    Частка державного боргу в національній валюті зросла до 41%

    Усі платежі з погашення державного боргу у 2019 році були виконані вчасно і в повному обсязі, зазначили в Кабміні

    Державний борг України на кінець 2019 року скоротився до 43,8% щодо ВВП з 52,2% на кінець 2018 року.

    Про це йдеться у звіті уряду, опублікованому на сайті Кабміну в понеділок, 17 лютого.

    Зазначається, що частка держборгу в національній валюті зросла до 41% з 33%. При цьому витрати на обслуговування держборгу у 2019 році виявилися на 26 млрд гривень нижче планових обсягів за рахунок коригування графіка запозичень, зниження ставок і переходу на більш довгострокові інструменти. 

    Також витрати знизилися на 7 млрд гривень за рахунок зміцнення гривні. 

    Обсяг запозичень загального фонду держбюджету за рік склав 409,8 млрд гривень, що на 1,2% вище планового показника.

    «Усі платежі з погашення державного боргу були виконані вчасно і в повному обсязі», - зазначили в Кабміні.

    Як відомо, Кабінет міністрів України створив Боргове агентство для ефективного управління державним боргом.

    Кабмін борг економіка гроші ВВП гривня Україна уряд
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