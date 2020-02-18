Держборг України скоротився до 44% щодо ВВП



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Частка державного боргу в національній валюті зросла до 41%

Усі платежі з погашення державного боргу у 2019 році були виконані вчасно і в повному обсязі, зазначили в Кабміні

Державний борг України на кінець 2019 року скоротився до 43,8% щодо ВВП з 52,2% на кінець 2018 року.

Про це йдеться у звіті уряду, опублікованому на сайті Кабміну в понеділок, 17 лютого.

Зазначається, що частка держборгу в національній валюті зросла до 41% з 33%. При цьому витрати на обслуговування держборгу у 2019 році виявилися на 26 млрд гривень нижче планових обсягів за рахунок коригування графіка запозичень, зниження ставок і переходу на більш довгострокові інструменти.

Також витрати знизилися на 7 млрд гривень за рахунок зміцнення гривні.

Обсяг запозичень загального фонду держбюджету за рік склав 409,8 млрд гривень, що на 1,2% вище планового показника.

«Усі платежі з погашення державного боргу були виконані вчасно і в повному обсязі», - зазначили в Кабміні.

Як відомо, Кабінет міністрів України створив Боргове агентство для ефективного управління державним боргом.