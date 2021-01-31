Керівник Держекоінспекції пояснив, навіщо відомство відкрило офіс у Кривому Розі

«Мета Державної екологічної інспекції – зменшення навантаження від промисловості на довкілля» – Мальований

Голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований заявив, що в криворізькому офісі відомства перевіркам великих промислових підприємств буде приділятись особлива увага.

Про це він написав у Facebook.

«В рамках сьогоднішніх зустрічей основною темою стала робота великих підприємств-забруднювачів – ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та АТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат», – зазначив Мальований після зустрічі з громадянами в офісі ДЕІ.

Він також наголосив, що Держекоінспекцією затверджений план перевірок на 2021 рік. І зокрема, уже 8 лютого інспектори виходять на контроль дотримання природоохоронного законодавства на Південному ГЗК.

Раніше під час перевірки Державна екологічна інспекція встановила низку порушень природоохоронного законодавства від «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна послідовно дотримується міжнародних кліматичних угод і має намір посилити свою участь у глобальній боротьбі зі зміною клімату.

Як повідомлялося, Україна почала моніторинг за викидами парникових газів.