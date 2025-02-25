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Путіну буде важче продовжувати війну через її влив на російську економіку – ISW

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Путіну буде важче продовжувати війну через її влив на російську економіку – ISW
Путін хоче продовжувати війну до повної капітуляції України
фото: Укрінформ

Громадяни РФ усе більше стикаються з економічними труднощами, спричиненими війною

Російський диктатор Володимир Путін налаштований продовжувати війну до повної капітуляції України, що підтримує і більшість росіян. Однак економічні наслідки затяжної кампанії вже починають відчуватися серед населення РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що останні соціологічні опитування свідчать про високий рівень підтримки росіянами війни до повного підкорення України.

Водночас громадяни РФ усе більше стикаються з економічними труднощами, спричиненими війною, що ставить під сумнів здатність Путіна й надалі утримувати баланс між військовими витратами та рівнем життя населення у середньо- та довгостроковій перспективі.

«Президент Росії Володимир Путін залишається відданим продовженню війни в Україні, попри зростання внутрішнього політичного й економічного тиску. Він не демонструє жодних ознак готовності змінити свій курс та відмовитися від намірів змусити Україну капітулювати», – зазначають аналітики ISW.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що бої за Гостомель і Мощун зірвали план Росії щодо швидкого захоплення Києва, вплинувши на подальший розвиток воєнної операції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Буданова в інтерв'ю «Укрінформу».

«Серцем плану була висадка тактичного повітряного десанту посадковим способом на смузі в Гостомелі. І літаки були в повітрі. Це всім відомі факти. Але врешті-решт ми зруйнували ці плани разом із підрозділами Нацгвардії, які були там у пункті постійної дислокації, приймали перші бої. І врешті-решт зробили умови, за яких росіяни так і не змогли посадити туди жодного літака», – сказав Буданов, зазначивши, що другим був Мощун, і якби упав Мощун, росіяни б зайшли до Києва.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов ще за три місяці до початку повномасштабного вторгнення, в листопаді 2021 року, точно прогнозував шляхи наступу та послідовність дій ворога.

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Теги: росія економіка війна путін населення росіяни

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