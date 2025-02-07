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Як демографи з’ясовують чисельність населення в Україні та до чого тут мобільні телефони

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Як демографи з’ясовують чисельність населення в Україні та до чого тут мобільні телефони
Демографиня розповіла, скільки населення живе в Україні
фото з відкритих джерел

На підконтрольній Києву території проживає близько 30 млн людей

Станом на середину 2024 року на підконтрольних територіях України проживало 30 млн людей. Про це розповіла директорка Інституту демографії та соціальних наук імені М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова Центру протидії дезінформації.

«Станом на середину минулого року, десь 30 млн в кордонах підконтрольних українській владі начебто є. Ну я так – дуже обережно, плюс-мінус півмільйона точно», – зазначила вона.

Крім того, Лібанова пояснила, як саме демографи з’ясовують чисельність населення в Україні.

«Ми намагаємося з’ясувати чисельність населення в кордонах 1991 року. Для нас це принциповою. Та окреслити чисельність населення в кордонах території, підконтрольній легітимній українській владі... Але є певні межі нашої похибки, бо ми робимо не перепис, а оцінку. Оцінка робиться переважно за даними трьох провідних українських операторів стільникового  зв'язку: «Київстар», Vodafone та lifecell», – каже вона.

До цих показників демографи також додають людей старшого та наймолодшого віку, які не користуються мобільними телефонами.

Раніше директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова заявила, що держава у роботі з біженцями має робити ставку на те, що саме в Україні вони матимуть належний соціальний статус. За її словами, Україні важко щось протиставити заробітній платі, яку люди отримують в Німеччині, Нідерландах чи Британії. 

Також повідомлялось, що в Україні перед повномасштабним вторгненням на одну жінку дітородного віку припадала 1,2 дитини, після початку повномасштабного вторгнення – 0,9. Цей показник третій з кінця у світі.

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Теги: біженці демографічна криза війна Україна населення

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