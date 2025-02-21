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Завдав збитків на 18 млрд і втік за кордон. Ексголові «Оператора ГТС» повідомлено про підозру

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Завдав збитків на 18 млрд і втік за кордон. Ексголові «Оператора ГТС» повідомлено про підозру
Злочинні дії колишнього гендиректора держпідприємства викрили слідчі поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури
фото: Національна поліція

Наглядова рада товариства у вересні 2022 року звільнила порушника через незадовільну роботу стратегічного підприємства

Ексголові «Оператор ГТС», який завдав понад 18 млрд збитків держбюджету та на підставі фіктивного відрядження втік за кордон, повідомлено про підозру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що у 2021 році компанія-монополіст, яка транспортує природній газ споживачам України та країнам Європейського союзу, під керівництвом посадовця отримала 20 млрд грн чистого прибутку, 90% з яких мала сплатити до держбюджету у якості дивідендів.

Втім, підозрюваний, через неналежне виконання своїх службових обов’язків, прийняв рішення не розподіляти доходи та не спрямовувати кошти товариства у бюджет країни, внаслідок чого державі було завдано матеріальних збитків на суму понад 18 млрд грн, повідомляють правоохоронці.

«Невдовзі, після того як наглядова рада товариства, у вересні 2022 року, звільнила порушника через незадовільну роботу стратегічного підприємства, він вніс недостовірні данні до наказу нібито про своє службове відрядження до Відня та виїхав за межі країни», – йдеться у повідомленні.

Злочинні дії колишнього гендиректора держпідприємства викрили слідчі поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Обставини справи й оприлюднене прокуратурою фото свідчать, що йдеться про Сергія Макогона, він очолював Оператора ГТС з 2019 року до вересня 2022 року.

Сергій Макогон, генеральний директор Оператор газотранспортної системи України
Сергій Макогон, генеральний директор Оператор газотранспортної системи України
фото з сайту товариства з обмеженою відповідальністю «Оператор ГТС України»

Нагадаємо, наприкінці 2024 року Оператор газотранспортної системи України уклав два контракти загальною вартістю 1,6 млрд грн на будівництво засекречених об’єктах із ТОВ «КБ «Теплоенергоавтоматика». Минулого року ця фірма опинилася в епіцентрі корупційного скандалу через можливі розкрадання коштів «Київським метрополітеном». Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Як зазначають журналісти, Оператор газотранспортної системи є монопольною структурою, яка забезпечує транспортування природного газу. Спочатку у жовтні він підписав з підприємством контракт на будівництво газових турбінних установок для генерації електричної енергії – за 74,4 млн грн.

Як відомо, Нацкомісія з питань енергетики (НКРЕКП) 31 грудня заявила, що наразі жодних змін тарифів на газ для населення не планується. Про це повідомилапресслужба комісії.

«Діючий тариф на газ для населення залишається незмінним. Рішення НКРЕКП про затвердження  нових тарифів на транспортування газу не торкнеться побутових споживачів. Також незмінною залишається вартість розподілу газу», – йдеться в повідомленні. 

Там нагадали, що 30 грудня комісія ухвалила нові тарифи на послугитранспортування газу для Оператора газотранспортної системи ГТС України, вони розраховані для точок входу та виходу на регуляторний період 2025–2029 років. Вони враховують припинення транзиту російського газу через територію України, яке планується з 1 січня 2025 року. 

Теги: газ населення кордон поліція розслідування будівництво бюджет тарифи

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