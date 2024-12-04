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Пільги для айкоса? Що передбачає новий законопроєкт про підвищення акцизу на тютюн

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Пільги для айкоса? Що передбачає новий законопроєкт про підвищення акцизу на тютюн
У пояснювальній записці законопроєкту йдеться, що електронні цигарки нібито становлять «потенційно знижений ризик», саме тому доречно не збільшувати акциз порівно
колаж: glavcom.ua

Депутати суттєво збільшили ставку акцизу на звичайні цигарки, тоді як електронні «отримали знижку»

Після ухвалення законопроєкту 11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби народний депутат від партії «Європейська солідарність» Володимир Вʼятрович наголосив на «підводних каменях» цього документу. У соцмережах він написав, що законопроєкт «створить багатомільярдні преференції для тютюнової індустрії за рахунок українського бюджету».

Так, у законопроєкті зазначається, що у 2025 році в Україні збільшать ставку акцизу на цигарки до €90 на 1000 штук, тоді як для ґаджетів типу ioqs чи glo (Тютюнових виробів для нагрівання – ТВЕН) – лише до €72 євро до 2028 року. Це створить 20% податкову знижку для таких виробів.

У 2025 році в Україні збільшать специфічну ставку акцизу на сигарети з фільтром та без фільтра на 23,4%
У 2025 році в Україні збільшать специфічну ставку акцизу на сигарети з фільтром та без фільтра на 23,4%
фото: Ярослав Железняк, Telegram

Володимир Вʼятрович наголосив, що підвищення акцизу до передбаченої європейською директивою ставки €90, яке «можна було б завершити до 2026 року, штучно розтягнуть до 2028, підвищуючи акцизи на мізерні €4 на рік».

«Через це бюджет за чотири роки недоотримає понад 30 млрд грн, які осядуть у кишенях тютюнових компаній, у т.ч. офіційно визнаних в Україні спонсорами війни. Вдумайтеся – це три річних бюджети культури!» – написав нардеп.

Як відомо, на тютюновий ринок України електронні цигарки постачають British American Tobacco, Philip Morris International та Japan Tobacco International. Дві останні компанії не вийшли з Росії та у серпні 2023 року були визнані НАЗК міжнародними спонсорами війни. PMI та JTI є найбільшими платниками податків в Росії серед транснаціональних компаній (8 млрд доларів за 2022 рік).

Водночас у пояснювальній записці законопроєкту йдеться, що електронні цигарки нібито становлять «потенційно знижений ризик», саме тому доречно не збільшувати акциз порівно: «Водночас відповідно до національних підходів акцизного оподаткування новітніх тютюнових виробів в більшості країнах Європейського Союзу, які дозволяють врахувати потенційно знижений ризик від їх споживання для здоров’я людини, положеннями проекту акта запропоновано запровадити зменшений розмір ставок акцизного податку з ТВЕН порівняно з сигаретами».

Прикметно, що Всесвітня організація охорони здоров’я наголошує, що на сьогодні немає жодних підстав вважати електронні цигарки менш шкідливими.

Як відомо, наприкінці листопада Міжнародний валютний фонд та Єврокомісія підтримали необхідність встановлення різних ставок оподаткування на сигарети та тютюнові стіки для нагрівання в Україні, що передбачено урядовим законопроєктом №11090. Про це йдеться у звіті Єврокомісії та в позиції Міжнародного валютного фонду, викладеній у листі до Міністерства фінансів.

Нагадаємо, Верховна Рада України 4 грудня ухвалила законопроєкт #11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Відповідний законопроєкт підтримали 237 народних обранців. 

«Наступного року пачка цигарок зросте десь на +40 грн. Може більше, бо акцизи цим законом будуть привʼязані до євро і поступово наближатися у своєму обсязі до мінімальних вимог ЄС», – пояснив Железняк. Мінімальне податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку зросте на 23,9% – з 63,45 до 78 євро за 1000 шт.

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Теги: Мінфін Верховна Рада Європейська солідарність бюджет акциз тютюнові вироби парламент пільги законопроєкт

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