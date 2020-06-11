Детінізація агропромислового комплексу принесе до бюджетів місцевих громад 10 - 12 млрд грн



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Закон №3131 не торкнеться аграріїв, які чесно платять податки, зате тіньовим орендарям доведеться легалізовуватися

Законопроєкт №3131 передбачає введення мінімальної податкової виплати з кожного гектара землі сільгосппризначення, а не введення додаткового податку

Голови об'єднаних територіальних громад і сільських рад виступили за введення мінімальної податкової виплати для аграріїв і детінізацію агропромислового комплексу, що передбачає законопроєкт №3131.

«На території нашої об'єднаної територіальної громади обробляють землю три товариства з обмеженою відповідальністю, 10 фермерських господарств і близько 200 фермерів-одноосібників. Якщо говорити про податки, то систематично і в повному об'ємі їх виплачують лише великі підприємства. Вони працюють офіційно і прозоро. Ті, у кого земель менше, не завжди готові документувати свою діяльність так, як нам би того хотілося», – розповідає Юрій Гунько, голова Зорівської ОТГ (Черкаська область).

За його словами, всі аграрії повинні працювати на рівних і брати участь в житті громади.

«Бюджет допомагає нам підтримувати в належному стані соціальну інфраструктуру. Чим більший він буде, тим кращі умови для людей ми зможемо створити», – додав він.

З ним погоджується Вікторія Пипа, голова Мокрокалигірської ОТГ (Черкаська обл.).

«У нас без перебільшення аграрний регіон, адже жодна з галузей не така розвинена, як сільське господарство. Цифри говорять самі за себе: 70% надходжень до бюджету громади складають податки аграрних підприємств. Завдяки цьому ми живемо і підтримуємо інфраструктуру», – сказала вона.

Голова Роздольської сільради Олександр Різник нагадав, що податкові надходження – це основа бюджетів усіх рівнів.

«Левова частина податкових надходжень (на місцях) використовується на створення комфортних умов проживання в селах, райцентрах і містах обласного значення», – сказав він.

Як відомо, законопроєкт №3131 передбачає введення мінімальної податкової виплати з кожного гектара землі сільгосппризначення, а не введення додаткового податку. Розмір виплати складатиме 5% від нормативної вартості землі. Тих аграріїв, які чесно платять податки, документ не торкнеться, а ось тіньовим орендарям доведеться легалізовуватися. Завдяки такому нововведенню ОТГ отримають мінімум 10 – 12 млрд грн податкових надходжень для розвитку громад.