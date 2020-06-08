Ощадбанк компенсував аграріям 168 млн гривень за придбання сільгосптехніки



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Наприкінці травня клієнти Ощадбанку отримали 168 млн грн за придбану вітчизняну техніку та обладнання

Найбільше компенсацій отримали аграрії з Луганської, Чернігівської, Хмельницької та Львівської областей

Ощадбанк виплатив аграріям 168 мільйонів державної компенсації за купівлю вітчизняної сільгосптехніки.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Ощадбанк залишається найбільшим оператором з виплати кешбеку українським аграріям у рамках державних програм підтримки АПК. Зокрема, наприкінці травня клієнти Ощадбанку отримали 168 млн грн за придбану вітчизняну техніку та обладнання», - йдеться в повідомленні.

У фінустанові зазначили, що понад 880 агропромислових та фермерських підприємств придбали через Ощадбанк майже 46 тис. одиниць сільськогосподарської техніки та обладнання на загальну суму понад 673 млн грн.

Найбільше компенсацій отримали аграрії з Луганської, Чернігівської, Хмельницької та Львівської областей.

Як повідомлялось, Ощадбанк підписав з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства меморандум щодо участі в державних програмах підтримки АПК та продовжить надавати підтримку підприємствам АПК у 2020 році. Крім часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, планується часткова компенсація відсотків по кредитах сільгосппідприємств.

Часткова компенсація передбачає відшкодування сплачених відсотків у розмірі 1,5 облікової ставки НБУ, але не вище розміру, передбаченого кредитним договором, зменшеного на 5 відсоткових пунктів.