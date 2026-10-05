Дісталося навіть «Хілтону». Уповноважений президента розповів про «суперсилу» американських санкцій

Санкції, яким дає зелене світло «закон Грема», прозвали «пекельними»

Санкційний тиск Сполучених Штатів на країну-агресорку та її партнерів може завдати нищівного удару по російській економіці. Про ефективність вторинних обмежень та масштаб потенційних збитків для РФ розповів уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк у інтерв’ю «Главкому».

За словами Власюка, найбільш болісним інструментом можуть стати митні тарифи проти країн, які продовжують закуповувати російське викопне паливо – нафту, нафтопродукти та газ. Вони передбачені нещодавно прийнятим Конгресом США та підписаним президентом Дональдом Трампом «законом Грема». Наразі сам факт можливого застосування цих заходів уже слугує дієвим важелем політичного впливу.

«Позаминулий тиждень я провів у Південній Азії: так там всі дуже бояться вторинних санкції США і зроблять все, аби їх уникнути», – сказав уповноважений президента.

Як приклад ефективності санкцій, Владислав Власюк переповів історію, почуту від колеги-німця, біля дому якого закрився спортзал. Виявилося, що власник нерухомості – іранець, пов’язаний із Корпусом вартових ісламської революції – потрапив під вторинні санкції США, тому ніхто не може мати з ним та його майном жодних справ. Він володів будівлею, де розташовані спортзал та басейн, а також готель Hilton – усе це припиняє роботу за пару тижнів. Цей іранець має недалеко ще один об’єкт нерухомості з готелем – він також припиняє діяльність.

«Тому ці санкції мають без перебільшення суперсилу, бо потрапити до них – це сходу втратити доступ до долара», – підсумував Владислав Власюк.

Він також нагадав, що американські санкції проти «Роснефті» та «Лукойла» та їхніх вертикально інтегрованих суб’єктів рік тому обвалили доходи РФ від експорту нафти на 40–50%. Якщо від реалізації «закону Грема» буде такий самий ефект, це буде дуже суттєво для російської економіки.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу виключила російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана із санкційного переліку. Владислав Власюк в інтерв'ю «Главкому» розповів про подальші плани України щодо російських олігархів після рішення ЄС зняти санкції з Усманова та Фрідмана. За його словами, українська сторона вже передала партнерам список із десяти російських бізнесменів, яких пропонує включити до санкційного переліку.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз може ухвалити 22-й пакет санкцій проти Росії не раніше листопада. Водночас уже в жовтні ЄС очікує розширення персонального санкційного списку приблизно на 1600 фізичних та юридичних осіб.