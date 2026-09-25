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Демократи звинуватили Трампа у бездіяльності із санкціями проти Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Демократи звинуватили Трампа у бездіяльності із санкціями проти Росії
Сенатори звинуватили Трампа у піврічній бездіяльності щодо санкцій проти РФ
фото: Reuters

Сенатори заявили про пів року зволікання та розкритикували результати переговорів американського президента із Сі Цзіньпіном

Демократи в Сенаті США звинуватили адміністрацію президента Дональда Трампа у піврічній бездіяльності із запровадженням санкцій за обхід обмежень проти Росії. Окремі претензії сенаторів стосувалися Китаю, який продовжує постачати Москві товари подвійного призначення та купувати російську нафту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спільну заяву сенаторів-демократів.

Заява з'явилася за підсумками саміту Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном. Демократи наголосили, що домовленості про деескалацію не розв'язують проблему китайської підтримки російської воєнної промисловості.

«Заклики саміту до деескалації нічого не роблять для зупинки потоку китайських товарів подвійного призначення, які підтримують життя воєнної машини Володимира Путіна», – йдеться в заяві.

Сенатори закликали Трампа реалізувати закон про санкції проти Росії та Ірану. На їхню думку, це має стати одним із кроків американської адміністрації, якщо президент США справді прагне домогтися завершення російсько-української війни.

Демократи також заявили, що адміністрація Трампа має покласти край «вражаючій» піврічній бездіяльності у питанні санкцій за обхід уже запроваджених обмежень.

Зокрема, сенатори звернули увагу на експорт китайських товарів подвійного призначення до Росії, які можуть використовуватися російським військово-промисловим комплексом. Іншим проблемним питанням вони назвали закупівлю російської нафти.

Водночас демократи визнали важливість дипломатичних контактів Вашингтона з Пекіном для запобігання конфлікту та захисту американських інтересів. Однак результати останнього саміту Трампа і Сі Цзіньпіна, за їхньою оцінкою, «не виправдали очікувань».

Сенатори також розкритикували американського президента за те, що під час переговорів, на їхню думку, не було досягнуто достатнього прогресу в питаннях торговельних практик Китаю, крадіжки технологій та причетності Пекіна до атак на американських військових.

Демократи заявили, що Трамп обрав «пишноту замість мети», маючи на увазі урочисті заходи навколо саміту замість жорсткішої дипломатії з Пекіном.

Нагадаємо, 16 вересня Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя. Документ передбачає посилення санкцій і запровадження мит проти Росії, а також держав, які допомагають Москві обходити обмеження або продовжують купувати російські енергоресурси.

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Теги: росія Дональд Трамп санкції США Сенат США

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