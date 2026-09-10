Російський тіньовий флот потрапив під удари США – Власюк

Три з п'яти уражених американськими військовими танкерів перевозили російську нафту, а один із них використовували також для операцій з іранською сировиною

Три з п'яти танкерів, які 8 вересня уразили американські військові, мали безпосередній зв'язок із російським тіньовим флотом. Судна перевозили російську нафту, заходили до портів РФ та використовувалися для операцій в умовах санкцій. Про це у коментарі «Главкому» розповів радника-уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Йдеться про танкери Kaviz, Charminar і Riesco. За словами Власюка, всі три судна перебувають під санкціями України та США.

Танкер Kaviz раніше заходив до російських портів Усть-Луга та Новоросійськ і перевозив нафту з РФ. Судно також використовувало практику вимкнення автоматичної ідентифікаційної системи AIS, яка дозволяє відстежувати місцеперебування та рух кораблів.

Kaviz був пов'язаний із компанією Fractal Marine DMCC, яку Власюк назвав одним із ключових операторів російського тіньового флоту в перші роки після запровадження нафтових санкцій.

Ще один уражений танкер – Charminar – заходив до Усть-Луги, Приморська, Висоцька та Санкт-Петербурга. Після запровадження Великою Британією санкцій проти Fractal Marine пов'язані з нею судна почали переводити під управління інших менеджерів, однак операції з російською нафтою не припинилися.

За даними Власюка, Charminar також пов'язаний із судноплавною структурою, яку контролює іранський нафтовий магнат Хоссейн Шамхані. Вона працює одночасно з російською та іранською нафтою.

Танкер Riesco, своєю чергою, використовувався для перевезення як російської, так і іранської нафти. Зокрема, йдеться про операції з перевалки сировини з інших підсанкційних танкерів.

Усі три уражені судна перебувають під санкціями України та Сполучених Штатів. Проти Kaviz додатково запровадили обмеження Європейський Союз, Велика Британія, Канада та Швейцарія.

Власюк наголосив, що реакція на діяльність таких суден має бути жорсткою незалежно від того, під прапором якої країни вони ходять та чиї інтереси формально представляють.

За його словами, якщо тіньовий флот допомагає державам під санкціями продовжувати експорт нафти та отримувати від цього доходи, такі судна стають частиною інфраструктури обходу міжнародних обмежень.

Нагадаємо, 29 серпня Албанія не дозволила зайти до порту Дуррес танкеру Hanuman, який українська розвідка відносить до російського тіньового флоту.