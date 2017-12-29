Для промисловості зросли тарифи на електроенергію

Найбільше зростання цін на електроенергію відбулося у Київській, Івано-Франківській, Харківській та Чернівецькій областях

З січня 2018 року тарифи на електроенергію для непобутових споживачів зросли на 8-11% в залежності від регіону і постачальника. Про це йдеться на офіційному сайті Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг. Найбільше зростання цін на електроенергію відбулося у Київській, Івано-Франківській, Харківській та Чернівецькій



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Найбільше зростання цін на електроенергію відбулося у Київській, Івано-Франківській, Харківській та Чернівецькій областях

З січня 2018 року тарифи на електроенергію для непобутових споживачів зросли на 8-11% в залежності від регіону і постачальника.

Про це йдеться на офіційному сайті Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг.

Найбільше зростання цін на електроенергію відбулося у Київській, Івано-Франківській, Харківській та Чернівецькій областях. Тут тарифи зросли більш, ніж на 10%

Найменше підвищення тарифів торкнулося Сумську, Луганську, Рівненської та Житомирської областей.

Раніше НКРЕ підвищило прогнозну оптову ринкову ціну на електроенергію у 2018 році на 16,2%.

Зростання оптової ринкової ціни обумовлено інфляцією, зростанням зарплат, девальвацією гривні, а також підвищенням цін на газ на 16,7% і вугілля (на 38,3%), ціна якого розраховується на основі європейського індексу з урахуванням доставки в Україну (так звана формула «Роттердам+»).

Нагадаємо, група ДТЕК контролює близько 80% теплової електрогенерації і за 11 місяців 2017 року добула 84% всього енергетичного вугілля в Україні.

Як відомо, у березні 2016 року Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.

Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою «вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну».

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