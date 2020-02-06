До 2030 року Німеччина імпортуватиме «зелений» водень на суму понад 9 млрд євро щороку нова енергія



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Вернер Дивальд вважає, що до 2050 року експорт «зеленого» водню до країн Євросоюзу може складати 29 млрд євро на рік

У Києві розпочався дводенний українсько-німецький бізнес-діалог з розвитку водневої економіки

Голова правління німецької Асоціації водню і паливних елементів Вернер Дивальд заявив, що до 2030 року Німеччина зможе імпортувати «зелений» водень на суму понад 9 млрд євро на рiк. Про це Дивальд сказав «Главкому» на дводенному українсько-німецькому бізнес-діалозі з розвитку водневої економіки, що розпочався сьогодні, 5 лютого, у Києві.

За словами Дивальда, до 2050 року експорт «зеленого» водню до країн Євросоюзу може складати 29 млрд євро на рік. «Україна повинна бути вбудована у цю систему», - заявив голова правління німецької Асоціації водню і паливних елементів.

Дивальд наголосив, що ЄС і, зокрема, Німеччина прийняли рішення протягом наступних трьох десятиліть припинити використання вуглеводневої енергії. «Шість днів тому була прийнята Національна воднева стратегія Німеччини, буде запроваджуватися воднева економіка, що базується на відновлювальних джерелах енергії. І 60-70% водню необхідно буде імпортувати», - сказав Дивальд.

Дивальд наголосив, що є багато країн, де «багато сонця і де виробляють «зелену» енергію, але «зелений» водень звідти необхідно переправляти морем. «В України у цьому плані унікальні можливості – у неї є газотранспортна система, зав’язана на державах ЄС. І газогін – це найдешевша можливість для транспортування», - підкреслив Вернер Дивальд.

До відома, воднева енергетика — це напрям вироблення та споживання енергії, що базується на використанні водню. Водень може бути використаний, як паливо для будь-яких транспортних засобів, а також для задоволення енергетичних потреб будівель і як живлення для побутової техніки. Водень виробляється в процесі електролізу води або іншим способом. За умов забезпечення виробництва водню енергією, одержаною з невуглецевих джерел, викидів діоксиду вуглецю немає зовсім. «Зелений водень» виробляється з використанням відновлюваних джерел енергії, що мають великий потенціал для розвитку на території України.

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