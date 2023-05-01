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Нічна атака на Україну: пошкоджено енергообладнання у двох областях

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нічна атака на Україну: пошкоджено енергообладнання у двох областях
Енергетики виконують роботи з відновлення постачання електроенергії цілодобово
фото ілюстративне

Повне усунення пошкоджень енергообладнання триватиме кілька діб

Увечері 30 квітня та в ніч на 1 травня ворог завдав чергового масованого удару по Україні. Пошкоджень об’єктів, що генерують електроенергію, не зафіксовано. Однак є суттєві пошкодження розподільних мереж. Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Внаслідок знеструмлено частину споживачів м. Дніпра та області. Також ускладнилась ситуація з електропостачанням на Херсонщині – через обстріл знеструмлено понад 11 тис. абонентів у місті Херсон та 7, 1 тис. – в області.

Повне усунення пошкоджень триватиме кілька діб.

«Енергетична інфраструктура щоденно потрапляє під обстріли окупантів у різних областях країни. Але наші енергетики намагаються повернути світло людям якомога швидше, часто ризикуючи власним життям та здоров’ям», – зазначив Галущенко.

Міністр додав, що енергетики виконують роботи з відновлення постачання електроенергії цілодобово. Зокрема, за минулу добу заживлено понад 7 тис. абонентів на Донеччині та близько 3 тис. – на Сумщині.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки у Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. У житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, шість закладів шкільної та дошкільної освіти, п'ять магазинів.

Є руйнування й у громадах району. У Вербківській громаді – побиті майже 40 житлових будинків, у Юр’ївській – дві. У Межиріцькій – пошкоджено школу.

На місцях прильотів працюють всі служби. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня російські окупанти атакували Україну 18 крилатими ракетами, 15 з яких було знищено українськими ППО. Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря. Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

Теги: електроенергія війна ракета обстріл

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