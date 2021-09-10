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    Економіка та фінанси

    Долар і євро подешевшали: курс валют на 10 вересня

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    Долар і євро подешевшали - Долар і євро подешевшали: курс валют на 10 вересня
    Долар і євро подешевшали
    Фото з відкритих джерел

    Гривня відновила зростання

    Курс гривні на п'ятницю, 10 вересня, трохи підвищився. Порівняно з доларом українська валюта зміцнилася на 2 копійки, проти євро – на 1 копійку. Відповідні дані опубліковані на сайті Національного банку України.

    Офіційний курс на 10 вересня:

    • 1 долар США – 26,73 грн

    (напередодні – 26,75 грн);

    • 1 євро – 31,62 грн

    (напередодні – 31,63 грн).

    Нагадаємо, на тижні, що минув, курс долара нагадував «американські гірки»: він змінювався за синусоїдні – два дні вгору, два дні вниз, знову два дні вгору і знову вниз. У підсумку залишився на тому ж рівні: трохи вище 27 гривень у готівковому продажі. Нагадаємо: рік тому долар на початку вересня коштував на гривню дорожче. Чому курс лихоманило і чого очікувати далі до середини вересня, чи продовжаться валютні ралі, читайте далі.

    Також в Україні збільшився обсяг готівки. Від початку 2021 року він виріс на 36 мільярдів.

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    Теги: курс валют США гривня
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    Долар і євро подешевшали: курс валют на 10 вересня