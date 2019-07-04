Долар і євро продовжують дешевшати: курси валют НБУ на 4 липня



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Долар коштуватиме 26,04 гривні

Національний банк України Національний банк підвищив офіційний курс гривні.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Долар США здешевшає на 13 копійок й коштуватиме 26,04 грн.

Євро втратить 17 копійок і становитиме 29,41 грн.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 липня, на 2,75 коп. до 26,1790 грн за долар.

Історичні антирекорди гривні стосовно іноземних валют в офіційних курсах НБУ: долар США 26 лютого 2015-го сягнув найвищого показника в 30,01 грн, євро встановив свій рекорд 26 січня 2018 року - 35,66 грн.