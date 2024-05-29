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Долар невпинно дорожчає: Нацбанк оновив курс валют на 29 травня

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Долар невпинно дорожчає: Нацбанк оновив курс валют на 29 травня
Долар з євро та польським злотим суттєво подорожчали
фото з відкритих джерел

Наразі курс долара в обмінниках впритул наблизився до 41 грн 

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 29 травня. Долар продовжує дорожчати і наразі досягнув позначки 40,39 грн, що вище на 9 коп. за вчорашній день. Дорожчає також і євро – у порівнянні із 28 травня його курс підскочив на 20 коп.

Середній банківський курс долара становить:

  • 1 долар США – 40,39 грн (+9 коп.)

Курс євро:

  • 1 євро – 43,97 грн (+20 коп.)

Курс злотого:

  • 1 польський злотий – 10,34 грн (+6 коп.)

За тиждень американська валюта додала в ціні 0,59 грн, євро подорожчав на 0,71 грн.

Банківський курс долара (купівля – продаж):

  • Приватбанк – 40,40 – 41,00 грн
  • Ощадбанк – 40,30 – 40,90 грн
  • Укрексімбанк – 40,30 – 40,90 грн
  • ПУМБ – 40,30 – 40,80 грн
  • Укрсиббанк – 40,25 – 40,95 грн

Банківський курс євро:

  • Приватбанк – 43,70 – 44,70 грн
  • Ощадбанк – 43,90 – 44,60 грн
  • Укрексімбанк – 43,90 – 44,70 грн
  • ПУМБ – 43,80 – 44,40
  • Укрсиббанк – 43,60 – 44,60 грн

Банківський курс злотого:

  • Приватбанк – 10,24 – 10,41 грн
  • Ощадбанк – 9,90 – 10,40 грн
  • Укрексімбанк – 10,20 – 10,45 грн
  • ПУМБ – 9,90 – 10,40 грн

В обмінниках долар купують у середньому за 40,95 грн, а продають за 41,15 грн. За євро в обмінниках пропонують 44,50 грн, а продають за 44,75 грн.

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що одним з додаткових джерел фінансування армії буде підвищення податків. Як зазначив депутат, сьогодні уряд підраховує усі потреби, які є дуже великими. Мова йде про щонайменше 300 млрд грн до кінця поточного року.

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Теги: Національний банк курс валют курс доллара гроші

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